HOME FINANCE SMART MONEY

Uang Koin Kelapa Sawit Tahun 1993 Laku Berapa? Cek di Sini Nominalnya

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 13 Juni 2024 |21:18 WIB
Uang Koin Kelapa Sawit Tahun 1993 Laku Berapa? Cek di Sini Nominalnya
Uang Koin Kelapa Sawit Tahun 1993 Laku Berapa? Cek di Sini Nominalnya. (foto: Okezone.com/Bank Indonesia)
JAKARTA – Uang koin kelapa sawit tahun 1993 laku berapa? Cek di sini nominalnya untuk mengetahui nilai jual mata uang kuno tersebut.

Penjualan mata uang koin kelapa sawit tahun 1993 beredar di e-Commerce, bahkan dijual dengan harga yang fantastis. Namun, Bank Indonesia (BI) telah melakukan pencabutan peredaran mata uang koin tersebut yang terdapat di Peraturan BI (PBI) Nomor 14 Tahun 2023.

Pencabutan dan penarikan peredaran mata uang koin kelapa sawit tahun 1993 tersebut menjadikan uang koin yang tidak lagi sah menjadi alat pembayaran di Indonesia.

Penarikan mata uang koin kelapa sawit membuat uang tersebut langka sehingga para kolektor tertarik untuk menjadikannya sebagai bahan koleksi maupun investasi.

Alasan signifikan dari pencabutan dan penarikan mata uang koin tersebut karena masa edar yang telah cukup lama, ditambah perkembangan teknologi material uang logam yang terus mengalami pembaharuan.

Namun, tidak jarang para kolektor mata uang sedang giat-giatnya melakukan pencarian mata uang koin yang langka. Bahkan mereka rela menjual hingga membelinya dengan harga yang fantastis. Mata uang koin kelapa sawit tahun 1993 diketahui dapat mencapai puluhan juta rupiah hingga Rp100 juta.

Hal tersebut menjadi perbincangan yang menarik untuk dibahas oleh warganet.

1 2
