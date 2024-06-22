Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Progres Pembahasan Infrastruktur di IKN Jelang Upacara 17 Agustus, Listrik Aman?

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Sabtu, 22 Juni 2024 |14:32 WIB
Progres Pembahasan Infrastruktur di IKN Jelang Upacara 17 Agustus, Listrik Aman?
Progres Pembangunan Infrastruktur Dasar IKN. (Foto: Okezone.com/PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah siap menggelar peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penyelesaian beberapa infrastruktur dasar tengah dikebut untuk mendukung penyelenggaran upacara Kemerdekaan yang dihadiri tokoh-tokoh negarawan dan tamu undangan.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati menjelaskan saat ini, PLN telah membangun infrastruktur ketenagalistrikan di IKN dengan konsep Green, Smart and Beautiful.

Adapun pelaksanaan pekerjaan dibagi dalam 3 stream dengan progres stream 1 yaitu pekerjaan pembangunan transmisi dan gardu induk yang secara umum progres pekerjaan sampai dengan saat ini selesai 100 persen. Stream 2, yaitu pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Progres sampai dengan saat pembangunan PLTS kapasitas 10 MW selesai 100% dan beroperasi sejak 29 Februari 2024. Pembangunan PLTS kapasitas 40 MW tahap kedua dalam proses konstruksi dan target COD pada 22 November 2024. Serta stream 3, yaitu pekerjaan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik. Progres sampai dengan saat ini mencapai 48,45 %.

Otorita IKN bersama PLN siap melayani kebutuhan ketenagalistrikan untuk rangkaian kegiatan 17 Agustus 2024 dan memastikan kecukupan daya di IKN. Sampai saat ini, PLN telah membangun PLTS 10 MW, 2 Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 Kilovolt (KV) 2x60 Mega Volt Ampere (MVA) dan Gardu Induk (GI) Mobile 2x30 MVA, Jaringan Transmisi 26,03 Kilometer-Route (kmr), Jaringan Distribusi 20,24 Kilometer Sirkuit (kms) dan 9 Gardu Hubung, serta Gardu Distribusi.

Untuk mengamankan keandalan ketenagalistrikan pada 17 Agustus 2024, PLN menerapkan skenario sistem persiapan cadangan berlapis, yaitu supply penyulang dari gardu induk berbeda yaitu GIS-4 dan GI Mobile Gersik, Uninterruptible Power Supply, dan Genset Emergency .

Thomas menambahkan bahwa saat ini progres pembangunan infrastruktur batch 1 di Nusantara telah mencapai 84%. Infrastruktur yang dibangun mencakup berbagai fasilitas penting seperti kompleks kantor pemerintahan dan perumahan, jaringan jalan, sistem air, listrik, telekomunikasi, serta terowongan multi-utility.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement