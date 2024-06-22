Progres Pembahasan Infrastruktur di IKN Jelang Upacara 17 Agustus, Listrik Aman?

JAKARTA - Pemerintah siap menggelar peringatan HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN). Penyelesaian beberapa infrastruktur dasar tengah dikebut untuk mendukung penyelenggaran upacara Kemerdekaan yang dihadiri tokoh-tokoh negarawan dan tamu undangan.

Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Otorita IKN Thomas Umbu Pati menjelaskan saat ini, PLN telah membangun infrastruktur ketenagalistrikan di IKN dengan konsep Green, Smart and Beautiful.

Adapun pelaksanaan pekerjaan dibagi dalam 3 stream dengan progres stream 1 yaitu pekerjaan pembangunan transmisi dan gardu induk yang secara umum progres pekerjaan sampai dengan saat ini selesai 100 persen. Stream 2, yaitu pekerjaan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Progres sampai dengan saat pembangunan PLTS kapasitas 10 MW selesai 100% dan beroperasi sejak 29 Februari 2024. Pembangunan PLTS kapasitas 40 MW tahap kedua dalam proses konstruksi dan target COD pada 22 November 2024. Serta stream 3, yaitu pekerjaan pembangunan jaringan distribusi tenaga listrik. Progres sampai dengan saat ini mencapai 48,45 %.

Otorita IKN bersama PLN siap melayani kebutuhan ketenagalistrikan untuk rangkaian kegiatan 17 Agustus 2024 dan memastikan kecukupan daya di IKN. Sampai saat ini, PLN telah membangun PLTS 10 MW, 2 Gas Insulated Switchgear (GIS) 150 Kilovolt (KV) 2x60 Mega Volt Ampere (MVA) dan Gardu Induk (GI) Mobile 2x30 MVA, Jaringan Transmisi 26,03 Kilometer-Route (kmr), Jaringan Distribusi 20,24 Kilometer Sirkuit (kms) dan 9 Gardu Hubung, serta Gardu Distribusi.

Untuk mengamankan keandalan ketenagalistrikan pada 17 Agustus 2024, PLN menerapkan skenario sistem persiapan cadangan berlapis, yaitu supply penyulang dari gardu induk berbeda yaitu GIS-4 dan GI Mobile Gersik, Uninterruptible Power Supply, dan Genset Emergency .

Thomas menambahkan bahwa saat ini progres pembangunan infrastruktur batch 1 di Nusantara telah mencapai 84%. Infrastruktur yang dibangun mencakup berbagai fasilitas penting seperti kompleks kantor pemerintahan dan perumahan, jaringan jalan, sistem air, listrik, telekomunikasi, serta terowongan multi-utility.