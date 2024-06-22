Tawarkan Imbal Hasil di Atas 12%, Pak Bas Yakin Investasi IKN Meningkat

JAKARTA - Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) siap memberikan imbal hasil investasi atau Internal Rate of Return (IRR) kepada pelaku usaha untuk berinvestasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sebesar 12%.

Plt. Kepala OIK Basuki Hadimuljono menjelaskan, berdasarkan pengalamannya sebagai Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) angka tersebut cukup realistis untuk menggaet investasi baik dari asing dan lokal untuk masuk ke IKN.

"Kalau IRR biasanya sama saja, mau asing mau nasional kalau itu IRR di atas 12% pasti menarik," ujar Basuki saat ditemui di Kementerian PUPR, Jumat (21/6/2024).

Menurutnya, jika pemerintah hanya menawarkan imbas hasil sebesar 11% maka masih diperlukan konstruksi pemerintah. Seperti insentif, pembebasan lahan, dan lainnya. Namun jika diatas 12%, maka baru bisa datang investasi langsung.

"Pengalaman kami di PU, kalau di bawah 11 persen pasti ada dukungan konstruksi. Tapi kalau ini di atas 12 persen pasti sudah purely direct investment," lanjutnya.

Pemerintah menargetkan, pembangunan IKN tidak sampai membebani APBN atau ruang fiskal yang ada. Maka pendanaan dari investor atau badan usaha memegang peranan penting demi keberlangsungan proyek ibukota baru tersebut.