Ternyata Segini Harga Uang Koin 25 Rupiah 1971

JAKARTA - Ternyata segini harga uang koin 25 rupiah 1971. Bagi para numismatik atau pengoleksi uang kuno, tentunya uang antik memiliki daya tarik tersendiri.

Setiap uang koin biasanya memiliki nilai historis dan keunikannya masing-masing, salah satunya terdapat pada uang koin 25 rupiah tahun 1971.

Meskipun nilai nominal koin tersebut kecil, langkanya koin tersebut membuatnya sulit untuk ditemukan. Sehingga sering dijadikan topik menarik bagi kalangan numismatik.

Bagi sebagian orang, uang tidak hanya dijadikan sebagai alat pembayaran melainkan menjadi aset koleksi. Karena pada saat ini uang kuno atau uang antik diperjualbelikan dengan harga yang sangat fantastis.

Uang kuno banyak diburu karena bisa dijadikan mahar bagi calon pengantin. Uang koin 25 rupiah tahun 1971 ini dapat ditemukan di berbagai toko online (marketplace) dengan harga yang dipatok mulai dari puluhan ribu hingga ratusan ribu.

Perlu dicatat bahwa harga jual uang koin tersebut bervariasi, mulai dari Rp2.000 hingga Rp1 juta per kepingnya.

Berikut daftar harga uang koin uang koin 25 rupiah 1971 berdasarkan rangkuman Okezone, Minggu (23/6/2024):

1. Bukalapak

Di aplikasi Bukalapak banyak toko yang menjual koin 25 rupiah tahun 1971 dengan harga per koinnya mulai dari Rp3.000.Untuk harga per satu gulungan atau roll nya bisa ditemui mulai dari Rp80.000.