HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengintip Kekayaan Sohibul Iman Bakal Cagub DKI Jakarta

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 24 Juni 2024 |20:11 WIB
Mengintip Kekayaan Sohibul Iman Bakal Cagub DKI Jakarta
Mengintip Kekayaan Sohibul Iman Bakal Cagub DKI Jakarta. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Mengintip kekayaan Sohibul Iman bakal Cagub DKI Jakarta. Merupakan Wakil Ketua Majelis Syura Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diusung sebagai Bakal Calon Gubernur DKI 2024.

PKS menyatakan dukungannya terhadap kader internal di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jakarta 2024. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menjelaskan alasan di balik pengusungan Sohibul Iman maju sebagai bakal calon Gubernur di Pilgub Jakarta.

"Partai yang baik percaya dengan kadernya. PKS partai kader, karena itu wajar PKS mengajukan kadernya maju Cagub," kata Mardani saat dihubungi MNC Portal.

Mardani menyampaikan bahwa pencalonan Sohibul Iman sebagai bakal calon Gubernur Jakarta diharapkan dapat memberikan semangat kepada para kader di daerah untuk meraih kemenangan dalam kontestasi di wilayah mereka masing-masing.

Sohibul bukanlah sembarang orang yang baru masuk dunia politik, Ia cukup berpengalaman berkiprah di dunia politik. Tidak hanya itu, Sohibul juga merupakan figur yang memiliki integritas dan kapasitas yang mumpuni.

Sohibul pada tahun 2009 menjabat sebagai anggota Fraksi PKS DPR RI mewakili Daerah Pemilihan DKI Jakarta 2 (Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, dan Luar Negeri). Ia kemudian diangkat sebagai Wakil Ketua Komisi XI yang menangani isu-isu anggaran dan keuangan.

Selain itu, Sohibul Iman juga diberi tanggung jawab sebagai Wakil Ketua Fraksi PKS di bidang Ekonomi, Keuangan, Industri, dan Teknologi (Ekuintek). Jabatan tertingginya di DPR adalah sebagai Wakil Ketua DPR RI pada periode 2013-2014.

Sejak 10 Agustus 2015 hingga 5 Oktober 2020, Sohibul juga menjabat sebagai Presiden PKS. Namun, setelahnya digantikan oleh Ahmad Syaikhu.

