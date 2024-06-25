Global Mediacom (BMTR) Siapkan Strategi Baru Hadapi Tantangan Ekonomi

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) menyiapkan strategi untuk menyikapi perubahan ekonomi yang tidak sebaik dulu. Perubahan-perubahan tersebut terlihat dari belanja iklan di perusahaan media.

Menurut Direktur Utama BMTR Hary Tanoesoedibjo, pimpinan induk perusahaan MNC Media itu, belanja iklan nasional baik digital maupun non-digital ada kecenderungan untuk turun, artinya produksi dari para perusahaan-perusahaan itu juga turun akibat permintaan turun.

"Kalau permintaan turun, produksi turun, akhirnya belanja iklan itu juga turun. Dari sini kita melihat konsumsi masyarakat itu menurun. Sehingga oleh karenanya kami melakukan kiat-kiat baru sehingga di dalam MNC Group dibagi menjadi dua untuk supaya bisa bekerja lebih cepat, lebih hands-on, dan tentunya lebih efisien dan banyak post-cutting juga," jelas Hary dalam paparannya di RUPS Tahunan BMTR, iNews Tower Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Di dalam itu dibagi menjadi dua, secara overall yaitu media dan entertainment. Kiat-kiat mulai dilakukan dalam beberapa bulan belakangan dengan pertumbuhan pelanggan dari sisi digital yang naik secara signifikan.

Peningkatan strategi yang diterapkan dalam beberapa bulan membuahkan hasil dalam Vision+. Jumlah trafik transaksi meningkat pesat di Januari-Mei 2024 meningkat lebih 2 juta transaksi dibandingkan periode yang sama tahun lalu hanya 200 ribu transaksi.

"Saya rasa yang ingin saya garis bawahi, dalam era ekosistem yang berubah, kita harus mampu untuk juga melakukan terobosan-terobosan yang inovatif sehingga menghasilkan penghasilan-penghasilan baru yang tentunya tergantung dari penghasilan, sumber-sumber penghasilan yang sebelumnya," pungkas Hary.

Perlu diketahui, PT Global Mediacom Tbk (BMTR) telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada hari ini dan memutuskan keuntungan Perseroan sebesar Rp1 miliar dibukukan sebagai laba ditahan.

Keputusan tersebut dilakukan untuk meningkatkan permodalan dan memperlancar ekspansi BMTR, sesuai dengan tren yang berkembang di industri media dan hiburan, khususnya pada sektor digital.

RUPST menyetujui pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan, dengan persetujuan Dewan Komisaris, untuk menunjuk Akuntan Perusahaan Publik Independen untuk mengaudit buku-buku Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 serta memberikan wewenang dan kuasa penuh kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan honorarium dan persyaratan lainnya sehubungan dengan penunjukan Akuntan Publik Independen tersebut.