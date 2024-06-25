Pendapatan Global Mediacom Naik 40% di Kuartal I-2024

Pendapatan Global Mediacom Naik di Kuartal I-2024. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) mencetak pendapatan Rp10,16 triliun pada 2023. Di kuartal I-2024, pendapatan BMTR sudah naik hingga 40%.

Direktur Keuangan BMTR Ruby Panjaitan mengatakan, penurunan pendapatan 2023 disebabkan terutama atas slowing down pendapatan iklan non-digital akibat penerapan analog switch-off pada kuartal IV tahun 2022, serta penurunan pendapatan pada satelit services.

"Dengan strategi dan inisiatif-inisiatif tahun 2024, pada kuartal I-2024 jika dibandingkan kuartal IV-2023, revenue mengalami kenaikan 40%," kata Ruby dalam acara RUPST BMTR di iNews Tower Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Kemudian, lanjut Ruby, gross profit di kuartal I-2024 juga mengalami kenaikan 104%, dan EBITDA juga mengalami kenaikan 143%, serta net income mengalami kenaikan sebesar 324%.

Di satu sisi, menurut Ruby pendapatan perseroan tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami kenaikan pada segmen tertentu, yang pertama pendapatan digital dengan 1% dan pendapatan subscription sebesar 18%.