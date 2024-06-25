Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Pendapatan Global Mediacom Naik 40% di Kuartal I-2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |14:53 WIB
Pendapatan Global Mediacom Naik 40% di Kuartal I-2024
Pendapatan Global Mediacom Naik di Kuartal I-2024. (Foto: Okezone.com/MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) mencetak pendapatan Rp10,16 triliun pada 2023. Di kuartal I-2024, pendapatan BMTR sudah naik hingga 40%.

Direktur Keuangan BMTR Ruby Panjaitan mengatakan, penurunan pendapatan 2023 disebabkan terutama atas slowing down pendapatan iklan non-digital akibat penerapan analog switch-off pada kuartal IV tahun 2022, serta penurunan pendapatan pada satelit services.

"Dengan strategi dan inisiatif-inisiatif tahun 2024, pada kuartal I-2024 jika dibandingkan kuartal IV-2023, revenue mengalami kenaikan 40%," kata Ruby dalam acara RUPST BMTR di iNews Tower Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Kemudian, lanjut Ruby, gross profit di kuartal I-2024 juga mengalami kenaikan 104%, dan EBITDA juga mengalami kenaikan 143%, serta net income mengalami kenaikan sebesar 324%.

Di satu sisi, menurut Ruby pendapatan perseroan tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami kenaikan pada segmen tertentu, yang pertama pendapatan digital dengan 1% dan pendapatan subscription sebesar 18%.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142761/bmtr-JKe2_large.jpg
Mandiri Sekuritas: Obligasi Global Mediacom Ditopang Fundamental Bisnis yang Solid
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142698/bmtr-TeI7_large.jpg
Global Mediacom Tawarkan Kupon hingga 7,90 Persen untuk Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan V
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/278/3142693/bmtr-RQc3_large.jpg
Penawaran Awal Obligasi-Sukuk Global Mediacom (BMTR) Dimulai, Siap Jadi Koleksi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142499/bmtr-4se3_large.jpg
Ini 5 Alasan Obligasi dan Sukuk BMTR Layak Dikoleksi Investor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142495/bmtr-Vliq_large.jpg
CGIF Jamin Obligasi dan Sukuk Global Mediacom (BMTR)
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/27/278/3142407/globalmediacom-Fj6k_large.jpg
Global Mediacom Terbitkan Obligasi dan Sukuk Rp1,4 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement