JAKARTA - PT Global Mediacom Tbk (BMTR) mencetak pendapatan Rp10,16 triliun pada 2023. Di kuartal I-2024, pendapatan BMTR sudah naik hingga 40%.
Direktur Keuangan BMTR Ruby Panjaitan mengatakan, penurunan pendapatan 2023 disebabkan terutama atas slowing down pendapatan iklan non-digital akibat penerapan analog switch-off pada kuartal IV tahun 2022, serta penurunan pendapatan pada satelit services.
"Dengan strategi dan inisiatif-inisiatif tahun 2024, pada kuartal I-2024 jika dibandingkan kuartal IV-2023, revenue mengalami kenaikan 40%," kata Ruby dalam acara RUPST BMTR di iNews Tower Jakarta, Selasa (25/6/2024).
Kemudian, lanjut Ruby, gross profit di kuartal I-2024 juga mengalami kenaikan 104%, dan EBITDA juga mengalami kenaikan 143%, serta net income mengalami kenaikan sebesar 324%.
Di satu sisi, menurut Ruby pendapatan perseroan tahun 2023 dibanding tahun 2022 mengalami kenaikan pada segmen tertentu, yang pertama pendapatan digital dengan 1% dan pendapatan subscription sebesar 18%.