Ini Hasil RUPST MNC Land (KPIG)

JAKARTA - PT MNC Land Tbk (KPIG) usai menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) untuk menyetujui dan menerima Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keberlanjutan Perseroan, serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.

Direktur Utama KPIG M Budi Rustanto mengatakan, RUPST juga menyetujui dan mengukuhkan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2023.

"Menyetujui Rp329,8 miliar untuk hal-hal sebagai berikut, Rp1 miliar akan dibukukan sebagai dana cadangan untuk memenuhi ketentuan, sisa keuntungan akan dibukukan sebagai saldo laba untuk memperkuat struktur permodalan," kata Budi dalam RUPST MNC Land di iNews Tower Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Perlu diketahui, sepanjang tahun 2023 MNC Land mencatatkan pendapatan bersih sebesar Rp1.421,0 miliar, melambung 26,7% dari Rp1.121,9 miliar pada tahun 2022.

Segmen hotel dan resor menorehkan pencapaian luar biasa hingga menjadi penyumbang utama kenaikan pendapatan, melonjak 60,0 persen year-on-year (yoy) mencapai total Rp811,9 miliar, dibandingkan dengan Rp507,5 miliar pada tahun 2022.

Kontribusi utama pendapatan Perseroan diperoleh dari segmen hotel dan resor sebesar 57,1 persen dari total pendapatan, disusul oleh manajemen properti dan jasa lainnya dengan 29,8 persen, sewa ruang perkantoran 12,1 persen, serta apartemen dan properti lainnya sebesar 1,0%.

EBITDA Perseroan di tahun 2023 mencapai Rp207,7 miliar, meningkat 9,0 persen yoy dari Rp190,6 miliar pada tahun 2022.

Laba bersih KPIG sepanjang tahun 2023 tercatat sebesar Rp345,1 miliar, melesat 92,3% yoy dari Rp179,5 miliar pada periode yang sama tahun sebelumnya.

Di samping itu, RUPST KPIG juga menerima pengunduran diri Bapak Edwin Darmasetiawan dari jabatannya selaku Wakil Direktur Utama yang berlaku efektif per akhir September 2023 dan Bapak Vincent Henry Richard Hilliard dari jabatannya selaku Direktur.