HOME FINANCE PROPERTY

KEK MNC Lido City Lanjutkan Program Peduli Masjid di Masjid Attaqwa Cigombong

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Jum'at, 30 Januari 2026 |15:09 WIB
KEK MNC Lido City Lanjutkan Program Peduli Masjid di Masjid Attaqwa Cigombong
A
A
A

BOGOR - Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City kembali melanjutkan Program Peduli Masjid sebagai wujud kepedulian terhadap masyarakat di sekitar kawasan. Setelah sebelumnya dilaksanakan di Masjid Al Azhim, kegiatan serupa kini digelar di Masjid Attaqwa, Kampung Ciletuh Girang, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Kamis (29/1/2026).

Program ini menjadi bagian dari rangkaian kegiatan sosial yang secara konsisten dijalankan oleh KEK MNC Lido City bersama MNC Tourism dan MNC Peduli ,dalam menyambut bulan suci Ramadan. Tahun lalu, kegiatan serupa telah memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan pengurus masjid di wilayah sekitar kawasan.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan aksi bersih-bersih menyeluruh di area masjid, mulai dari toilet, tempat wudhu, lantai, karpet, hingga sudut-sudut masjid yang sulit dijangkau. Kegiatan ini bertujuan membantu pengurus masjid yang memiliki keterbatasan tenaga kebersihan agar fasilitas ibadah tetap terjaga kebersihan dan kenyamanannya.

Ketua DKM Masjid Attaqwa, Misbahudin, mengapresiasi dukungan yang kembali diberikan oleh KEK MNC Lido City kepada masyarakat.

“Alhamdulillah, ini merupakan bantuan yang kedua dari KEK Lido. Tahun kemarin kami juga dibantu dalam kegiatan bersih-bersih masjid seperti ini,” ujar Misbahudin.

Ia menjelaskan bahwa kegiatan membersihkan masjid sudah menjadi tradisi warga setempat menjelang Ramadan. Dengan adanya dukungan dari KEK MNC Lido City, kegiatan tersebut menjadi lebih ringan dan terorganisir.

“Biasanya masyarakat melakukan kerja bakti untuk menyambut bulan suci Ramadan. Dengan adanya bantuan ini, dampaknya sangat dirasakan oleh warga dan pengurus masjid,” tambahnya.

Selain membantu kesiapan fasilitas ibadah, kegiatan ini juga diharapkan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan antara perusahaan dan masyarakat sekitar kawasan.

 

Telusuri berita finance lainnya
