KPIG Topping Off Trump International Golf Club Lido dan Groundbreaking Private Clubhouses Tahap 2 di KEK MNC Lido City

BOGOR - PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG) hari ini mencatatkan serangkaian tonggak sejarah penting dalam pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City melalui seremoni Topping Off Trump International Golf Club Lido serta peletakan batu pertama (Groundbreaking) Private Clubhouses (Tahap 2)

Berlokasi strategis di dalam KEK MNC Lido City, Bogor, Jawa Barat, Trump International Golf Club Lido menawarkan keunggulan geografis pada ketinggian 700 meter di atas permukaan laut.

Executive Chairman MNC Group Hary Tanoesoedibjo mengatakan, Topping off Trump International Golf Club Lido merupakan pernyataan tegas atas keseriusan dan kapabilitas eksekusi MNC Tourism.

"Lapangan golf eksklusif ini telah terbukti menjadi yang terbaik, menghadirkan pengalaman tak terlupakan bagi para golfer. Clubhouse ini bukan sekadar fasilitas penunjang, melainkan diproyeksikan menjadi penggerak pendapatan MNC Tourism secara signifikan, sekaligus memberikan nilai jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan kami," kata Hary Tanoesoedibjo, Sabtu (7/2/2026).

Sementara itu, Executive Vice President The Trump Organization Eric Trump mengatakan, penyelesaian struktural Trump International Golf Club Lido menandai langkah signifikan dalam misi kami untuk menciptakan salah satu destinasi paling mewah di Asia Tenggara.

"Club ini merupakan bukti nyata dari kemitraan luar biasa antara Trump Organization dan MNC Tourism, serta akan menjadi jantung dari resor kelas dunia ini. Kami sangat antusias menyaksikan visi akan kesempurnaan ini terwujud secara nyata di Lido," katanya.