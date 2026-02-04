Program Peduli Masjid KEK MNC Lido City Berlanjut, Nurul Huda Jadi Masjid Ketiga

JAKARTA - Program Peduli Masjid yang dijalankan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) MNC Lido City terus berlanjut. Setelah sebelumnya menyasar Masjid Al Azhim dan Masjid Attaqwa, masjid ketiga yang mendapat giliran dalam rangkaian program ini adalah Masjid Nurul Huda, Kampung Bojong Kiharib, Desa Watesjaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, Selasa (3/2/2026).

Kegiatan ini menjadi bagian dari target pembersihan delapan masjid di sekitar kawasan KEK MNC Lido City sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Program tersebut secara konsisten dijalankan bersama MNC Tourism dan MNC Peduli sebagai bentuk kepedulian perusahaan terhadap kenyamanan fasilitas ibadah masyarakat.

Di Masjid Nurul Huda, tim melakukan pembersihan menyeluruh di berbagai area masjid, mulai dari toilet, tempat wudhu, lantai, karpet, hingga area yang sulit dijangkau. Langkah ini dilakukan untuk membantu pengurus masjid yang memiliki keterbatasan sarana dan tenaga kebersihan, sekaligus memastikan jamaah dapat beribadah dengan lebih nyaman.

Ketua DKM Masjid Nurul Huda H Dion, menyampaikan bahwa bantuan tersebut sangat berarti bagi masjid yang menjadi pusat aktivitas warga Kampung Bojong Kiharib.

“Menurut saya kegiatan ini bagus sekali. Masjid di kampung seperti ini peralatannya memang masih terbatas. Dengan adanya bantuan ini, masjid bisa dibersihkan dengan lebih optimal,” ujarnya.