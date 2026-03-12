Apartemen Jogja Mulai Rp300 Jutaan! NexCity Hadirkan Hunian Strategis Sekaligus Peluang Passive Income

YOGYAKARTA - Hunian vertikal di kawasan premium Kota Pelajar semakin diminati, terutama di area pusat kota. Salah satu yang mencuri perhatian adalah NexCity Apartment Yogyakarta yang berlokasi di Jalan Laksda Adisucipto.

Dari sisi lokasi, apartemen ini tergolong sangat strategis dengan akses mudah ke berbagai fasilitas utama, mulai dari kawasan pendidikan seperti Universitas Atma Jaya dan UPN Veteran yang dapat ditempuh dalam hitungan menit, pusat perbelanjaan dan gaya hidup seperti Plaza Ambarukmo, hingga fasilitas kesehatan unggulan seperti Jogja International Hospital (JIH), RS Hermina, dan RS Siloam.

Selain itu, dekat dengan Stasiun Maguwo, Bandara Adisucipto, serta Gerbang Tol Prambanan, posisi ini menjadikan NexCity ideal sebagai hunian pribadi yang nyaman sekaligus peluang investasi sewa yang menjanjikan.

NexCity menawarkan dua tipe unit, yakni NexStudio (24,5 m²) yang compact dan efisien untuk gaya hidup aktif, serta NexPrime 2 Bedroom (42,5–44,5 m²) yang lebih lega dan nyaman bagi keluarga kecil atau investor jangka panjang. Harga unit ditawarkan mulai dari Rp300 jutaan dengan sertifikat ready, menjadikannya salah satu pilihan apartemen paling kompetitif di Yogyakarta.

Keunggulan lainnya adalah konsep terintegrasi dengan hotel berbintang dengan brand terpercaya yang berada dalam satu kawasan. Penghuni dapat menikmati fasilitas seperti kolam renang, gym, kafe dan restoran, menghadirkan pengalaman tinggal dengan nuansa hotel setiap hari.

Di sisi pembiayaan, NexCity menghadirkan cicilan mulai Rp3 jutaan per bulan dengan skema bunga tetap hingga 10 tahun. Proses kepemilikan juga semakin mudah berkat dukungan MNC Bank melalui sistem instant approval, sehingga pengajuan kredit lebih cepat dan praktis.

Dari sisi legalitas, sertifikat ditargetkan siap dalam dua tahun, memberikan rasa aman dan kepastian bagi pembeli. Unit juga sudah siap huni dan siap disewakan, sehingga sangat cocok bagi end user maupun investor yang ingin segera memperoleh potensi passive income dari penyewaan unit tanpa harus menunggu lama.