HOME FINANCE HOT ISSUE

RI Latihan Respons Tumpahan Minyak di Laut Batas Negara

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |14:31 WIB
RI Latihan Respons Tumpahan Minyak di Laut Batas Negara
RI Latihan Respons Tumpahan Minyak di Laut Batas Negara (Foto: Kemenhub)
JAKARTA - Indonesia kembali berpartisipasi dalam Marine Pollution Exercise (Marpolex) 2024 yang digelar di Pelabuhan Bacolod, Filipina.

Latihan Marpolex 2024 bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan dalam merespons tumpahan minyak lintas batas negara Indonesia-Filipina berdasarkan Sulu Sulawesi Oil Spill Response Network Plan 1981. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kerjasama dan komunikasi antar negara peserta termasuk Jepang sebagai observer.

"Latihan ini terutama bertujuan untuk menguji dan mengevaluasi kemampuan dalam merespon tumpahan minyak skala tier 3 di wilayah perairan perbatasan Indonesia-Filipina," kata Direktur Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai (KPLP) Ditjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Jon Kenedi dalam keterangannya, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Latihan utama Marpolex 2024 akan dilakukan pada hari Rabu dengan beberapa skenario, termasuk oil spill response, search and rescue, dan fire-fighting operations.

"Diharapkan kita semua dapat menunjukkan upaya kerjasama dan komunikasi yang baik selama latihan, sehingga kegiatan Regional Marpolex ini dapat terlaksana dengan aman dan sukses," katanya.

