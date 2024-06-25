Pemain Sepak Bola yang Bela Timnas Indonesia Dapat Gaji atau Cuma Dapat Uang Saku Saja? Ini Jawabannya

Pemain Sepak Bola yang Bela Timnas Indonesia Dapat Gaji atau Cuma Dapat Uang Saku Saja? Ini Jawabannya. (Foto: Okezone.com/MPI)

JAKARTA — Pemain sepak bola yang bela Timnas Indonesia dapat gaji atau cuma dapat uang saku saja? Ini Jawabannya.

Timnas Sepakbola Indonesia tengah menjadi sorotan karena mencatat sejumlah sejarah. Mulai dari Timnas U-23 yang berhasil tembus ke semifinal di Piala Asia U23 2024. Bahkan Timnas U-23 hampir menuju Olimpiade Paris 2024.

Kemudian yang terbaru adalah Timnas Sepakbola Indonesia tembus ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia. Hal ini dipastikan setelah Timnas mengalahkan Filipina di Stadion Gelora Bung Karno beberapa waktu lalu.

Banyak penggemar bola yang kemudian bertanya-tanya mengenai kompensasi finansial yang diterima oleh para pemain tersebut. Apakah mereka memiliki gaji tetap atau hanya mendapatkan uang saku setiap selesai bertanding.

Apakah pemain sepak bola yang bela timnas Indonesia dapat gaji atau cuma dapat uang saku saja? ini jawabannya.

Pada kenyataannya para pemain sepak bola khususnya yang sudah berada di kelas dunia, mereka umumnya tidak memiliki gaji tetap seperti saat mereka bermain untuk klub mereka.

Mereka hanya mendapatkan uang saku atau pembayaran berdasarkan performa mereka. Dalam kata lain mereka hanya dibayar ketika turun bermain di lapangan serta acara resmi saja.

Seperti pada Piala Dunia 2018 contohnya, FIFA mengalokasikan anggaran untuk para pemain dalam turnamen tersebut sebesar USD400 juta atau setara dengan Rp5,9 triliun. Uang tersebut merupakan honorarium yang akan diberikan kepada para pemain dari setiap tim.