Resmi Diluncurkan, Samsung BRI Credit Card Tingkatkan Inklusi Keuangan di Indonesia

JAKARTA - Kemudahan dan keamanan transaksi merupakan hal yang ingin didapatkan oleh K-Popers saat bertransaksi yang berkaitan dengan para idolanya.

Samsung terus memahami kebutuhan pengguna dan mempermudah setiap aspek kehidupan konsumennya, termasuk dalam hal transaksi. Komitmen diwujudkan melalui peluncuran Samsung BRI Credit Card, sebagai bentuk kolaborasi Samsung dengan BRI yang didukung oleh Visa.

Merupakan kartu kredit pertama yang telah terintegrasi dengan Samsung Pay. Dengan terintegrasinya kartu ini di Samsung Pay, konsumen dapat merasakan banyak kemudahan dari mulai register kartu, saat cek limit, cek poin rewards hingga mengubah cicilan transaksi langsung tanpa berpindah ke aplikasi lain. Selain itu banyak keuntungan eksklusif lainnya bagi pemegang kartu saat membeli produk Samsung bahkan keuntungan tambahan saat membeli produk lain.

Direktur Bisnis Konsumer BRI Handayani mengungkapkan, Samsung BRI Credit Card ini merupakan hasil kolaborasi dua kekuatan besar industri yang akan membawa perubahan untuk masa depan layanan keuangan digital di Indonesia.

Kolaborasi ini dapat terjalin karena kedua perusahaan memiliki nilai-nilai yang sama dan meyakini kerjasama ini dapat saling menguntungkan.

“Kerja sama ini merupakan bentuk dukungan berkelanjutan BRI dalam meningkatkan inklusi keuangan dan transaksi non tunai di Indonesia dengan menyediakan akses bagi masyarakat, khususnya pengguna Samsung, untuk mendapatkan kartu kredit secara mudah dan cepat dengan memanfaatkan keunggulan teknologi digital,” katanya di Jakarta, Selasa (25/6/2024).