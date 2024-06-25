Tamu Undangan Upacara HUT ke-79 RI di IKN Diajak Menengok Sejarah Kemerdekaan di Memorial Park

JAKARTA - Kementerian PUPR tengah membangun Memorial Park di Ibu Kota Nusantara (IKN). Proyek tersebut ditargetkan rampung sebelum pelaksanaan upacara HUT RI ke- 79 di IKN dan dapat dikunjungi para tamu undangan atau peserta upacara.

Plt. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menjelaskan Memorial Park dibangun sebagai bentuk penghormatan pada pahlawan pendiri bangsa yang telah memerdekakan Indonesia.

Memorial Park sendiri nantinya akan diisi oleh bangunan patung-patung pahlawan Kemerdekaan hingga ringkasan sejarah singkat proses pemindahan Ibukota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Sehingga, pembangunan Memorial Park sendiri nantinya akan menjadi semacam museum sejarah singkat Indonesia yang dapat dikunjungi oleh para tamu-tamu negara.

Progres pekerjaan struktur Memorial Park 40%, pekerjaan patung 61%, progres pekerjaan struktur Bukit Bendera 50%, pekerjaan tiang bendera 50%, pekerjaan fisik Beranda Nusantara 65%.

"Saya minta untuk dipercepat, tambah lagi pekerjanya. Minggu kedua Juli saya harap sudah selesai," kata Menteri Basuki dalam keterangan resminya, Selasa (25/6/2024).

Memorial Park IKN dibangun oleh Nindya Karya - Penta KSO dengan biaya Rp335 miliar. Area Memorial Park memiliki luas 2.034 m2 terdiri dari area altar seluas 1.690 m2 dan akses tangga seluas 344 m2 serta dilengkapi dengan infrastruktur jalan dan lanskap. Area terbuka Memorial Park dapat menampung 1.000 orang.