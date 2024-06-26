Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG dalam Fase Uptrend, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini

Cahya Puteri Abdi Rabbi , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |07:50 WIB
IHSG dalam Fase Uptrend, Cek Rekomendasi Saham Hari Ini
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Shutterstock)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) diprediksi melanjutkan fase uptrend menuju 6.977 karena chart 4H masih bergerak di atas garis SMA-60.

“Namun demikian, penembusan ke bawah 6.790 dapat menyeret IHSG menuju 6.730-6.750,” kata Analis Binaartha Sekuritas, Ivan Rosanova dalam risetnya pada Rabu (26/6/2024).

Adapun, level support IHSG berada di 6.823, 6.710, 6.675 and 6.639. Sementara level resistennya di 6.977, 7.032, 7.099 dan 7.149.

Ivan merekomendasikan hold atau buy on weakness pada saham PT Adaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) di rentang harga Rp2.600-Rp2.630 dengan target harga terdekat di Rp2.830. ADRO diperkirakan akan mulai membentuk wave i dari (c) apabila harganya menguat di atas Rp2.830.

“Sementara itu, struktur koreksi dapat berlanjut menuju Rp2.580 bahkan Rp2.520 jika harga melemah di bawah Rp2.640,” ujar Ivan.

Kemudian, Ivan merekomendasikan speculative buy pada saham PT Bukit Asam Tbk (PTBA) di rentang harga Rp2.300-Rp2.370 dengan target harga terdekat di Rp2.560. PTBA diperkirakan akan mengakhiri pembentukan wave [b] dan kemudian rebound untuk memulai struktur wave [c] apabila harganya masih berada di atas support fraktal Rp2.300.

Halaman: 1 2
1 2
