Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Peserta Dapat Rp10 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan, Ini Caranya

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |07:01 WIB
Peserta Dapat Rp10 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan, Ini Caranya
Dapat Rp10 Juta dari BPJS Ketenagakerjaan. (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Para peserta BPJS Ketenagakerjaan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan dana sebesar Rp10 juta. Kesempatan tersebut BPJS Ketenagakerjaan berikan melalui program Jaminan Hari Tua (JHT).

JHT adalah program perlindungan yang bertujuan untuk menjamin bahwa para pesertanya dapat menerima uang tunai dari BPJS Ketenagakerjaan.

JHT akan dibayarkan sekaligus ketika pesertanya telah mencapai usia 56 tahun, mengalami cacat total tetap, meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya dengan status WNA, hingga meninggal dunia. Hal tersebut merupakan salah satu dari manfaat JHT.

Berdasarkan peraturan lama, para peserta BP Jamsostek tidak perlu menunggu usia 56 tahun untuk melakukan pencairan dana JHT.

Peserta perlu memperhatikan syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu untuk mendapatkan dana dari BPJS Ketenagakerjaan, syarat tersebut antara lain adalah memiliki Kartu Kepesertaan BP Jamsostek, E-KTP, Kartu Keluarga (KK), dan Surat Keterangan masih aktif bekerja dari perusahaan atau surat keterangan berhenti bekerja.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) 46 Tahun 2015, peserta BPJS Ketenagakerjaan yang telah memenuhi kepesertaan minimal 10 tahun pada Program JHT dapat mengajukan pengambilan JHT sebagian sebesar 10% untuk persiapan masa pensiun atau 30% untuk kepemilikan rumah yang diajukan melalui Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/28/320/3192307/bpjs_ketenagakerjaan-Kuve_large.jpg
Begini Cara Daftar Antrean Online BPJS Ketenagakerjaan untuk Cairkan JHT 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/622/3190390/bpjs_ketenagakerjaan-EFkP_large.jpg
Kenapa Saldo JHT Tiba-Tiba Hilang di JMO? Ini Cara Mengatasinya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/23/622/3185301/bpjs_ketenagakerjaan-1FKt_large.jpg
Cara Mudah Cek Nomor BPJS Ketenagakerjaan Online dan Offline
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/22/320/3185234/bpjs_ketenagakerjaan-CiVJ_large.jpg
Ini perbedaan Jaminan Hari Tua dan Jaminan Pensiun BPJS Ketenagakerjaan 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/16/320/3183955/bpjs_kesehatan_dan_bpjs_ketenagakerjaan-9DXd_large.jpg
Apa Perbedaan BPJS Kesehatan dengan BPJS Ketenagakerjaan? 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/10/320/3182701/bpjs_ketenagakerjaan-Bzm8_large.jpg
Ini Tanda-Tanda BPJS Ketenagakerjaan hingga Rp15 Juta Sudah Masuk Rekening 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement