Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Masih Dinikmati Orang Kaya, Bagaimana Cara Pengawasan Penyaluran LPG 3 Kg?

Atikah Umiyani , Jurnalis-Rabu, 26 Juni 2024 |10:43 WIB
Masih Dinikmati Orang Kaya, Bagaimana Cara Pengawasan Penyaluran LPG 3 Kg?
LPG 3 Kg Masih Dinikmati Orang Kaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - LPG 3 kilogram (kg) masih dinikmati orang kaya. Padahal pengadaan gas LPG subsidi tersebut untuk orang miskin. Lalu bagaimana cara pengawasannya agar tepat sasaran dan subsidi tidak jebol?

Saat ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengaku terus meningkatkan pengawasan dan pendistribusian LPG 3 kg.

Direktur Pembinaan Usaha Hilir Migas Mustika Pertiwi mengungkapkan, hal ini dilakukan agar barang subsidi tersebut disalurkan dan dinikmati oleh masyarakat yang berhak, sehingga tepat sasaran dan tepat isi.

Selain itu, LPG 3 kg merupakan barang penting, sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

"Untuk pendistribusian LPG tabung 3 kg, Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal Migas berkomitmen untuk mengawasi supaya tepat sasaran dan tepat isi," ujar Mustika, Rabu (26/6/2024).

Pengawasan terhadap penyediaan dan pendistribusian isi ulang LPG tabung 3 kg tersebut, lanjut Mustika, tidak dapat hanya dilakukan sendiri oleh Kementerian ESDM, melainkan harus dilaksanakan secara bersama-sama oleh Direktorat Jenderal Migas dengan Kementerian/Lembaga (K/L) terkait.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/320/3190977/lpg-ScmE_large.jpg
Siapkan Aturan Baru, Pembelian LPG 3 Kg Bakal Dibatasi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/320/3186337/bahlil-NWm1_large.jpg
Bahlil: Kuota LPG 3 Kg Ditambah 350 Ribu Ton Antisipasi Nataru 2026, Tanpa Tambah Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/25/320/3185804/purbaya-lrBY_large.jpg
Purbaya dan Bahlil Rapat Tertutup Bahas Penambahan Kuota LPG 3 Kg Jelang Nataru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/03/320/3174159/purbaya-0VF8_large.jpg
3 Fakta Purbaya Ungkap Harga Asli LPG 3 Kg hingga Disentil Bahlil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/30/320/3166427/lpg-C1Vu_large.jpg
4 Fakta Beli LPG 3 Kg Wajib KTP di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/25/320/3165401/bahlil-AThC_large.jpg
Bahlil Ungkap Beli LPG 3 Kg Pakai KTP Berlaku 2026
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement