Berapa Hari DC Pinjol Akan Datang ke Rumah Setelah Galbay? Ini Jawabannya

JAKARTA - Berapa hari DC pinjol akan datang ke rumah setelah galbay? Ini jawabannya.

DC atau orang ketiga dalam dunia peminjaman uang adalah pihak yang bertugas menagih utang kepada nasabah yang diutus langsung oleh perusahaan.

Mengacu peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 35/ POJK.05/2018 tentang penyelenggaraan usaha perusahaan pembiayaan, keberadaan DC dianggap legal.

Kemudian berapa hari DC akan datang ke rumah setelah peminjam gagal bayar (galbay)? Berikut penjelasan:

Hal ini tergantung pada kebijakan perusahaan pinjol yang berbeda-beda. Namun pada umumnya DC akan menyambangi peminjam ke rumahnya jika sudah telat membayar selama 7 hari ataupun lebih.