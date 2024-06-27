Advertisement
HOME FINANCE

Gerai Samsat Hadir di PRJ, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Kini Semakin Mudah

Agustina Wulandari , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |08:00 WIB
Gerai Samsat Hadir di PRJ, Bayar Pajak Kendaraan Bermotor Kini Semakin Mudah
Ilustrasi pembayaran pajak. (Foto: dok freepik/macrovector_official)
A
A
A

JAKARTA - Pekan Raya Jakarta (PRJ) atau Jakarta Fair kembali hadir memeriahkan HUT DKI Jakarta ke-497 di Arena JIEXPO Kemayoran mulai dari 12 Juni hingga 14 Juli 2024.

PRJ merupakan acara yang dinanti-nanti warga DKI Jakarta dan sekitarnya tiap tahunnya. Ajang pameran terbesar se-Asia Tenggara ini berlangsung selama sebulan penuh dari Juni sampai bulan Juli setiap tahunnya.

Menawarkan lebih dari sekadar hiburan dan pameran dagang, tahun ini PRJ juga menawarkan layanan yang sangat menarik dan bermanfaat bagi masyarakat yaitu hadirkan Gerai Samsat di PRJ yang berada di Hall C1 - Anjungan Pemprov DKI Jakarta.

Kepala Pusat Data dan Informasi Pendapatan Bapenda Jakarta Morris Danny mengatakan bahwa Gerai Samsat PRJ 2024 memberikan peluang bagi pemilik kendaraan bermotor di Jakarta untuk membayar Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) secara langsung.

“Keberadaan lokasi gerai di Arena JIEXPO Kemayoran membuat akses untuk membayar pajak menjadi lebih mudah dan cepat. Ini merupakan kabar gembira bagi wajib pajak yang ingin melunasi kewajiban mereka tanpa harus mengunjungi kantor Samsat,“ ucapnya.

Halaman:
1 2
