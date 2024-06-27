IHSG Dibayangi Aksi Ambil Untung

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibayangi aksi ambil untung pada perdagangan Kamis (27/6/2024). Analis Phintraco Sekuritas, Valdy Kurniawan mengatakan, stochastic RSI yang berada di overbought area mengindikasikan kondisi rawan profit taking atau konsolidatif untuk beberapa waktu ke depan.

“IHSG diperkirakan sideways di rentang 6.830-6.960 d hari ini,” kata Valdy dalam keterangan resminya, Kamis (27/6/2024).

Sementara itu, pasar mengantisipasi dua data penting dari Amerika Serikat (AS), yaitu hasil stress test sektor perbankan dan realisasi pertumbuhan ekonomi kuartal pertama tahun 2024. Ekonomi AS diperkirakan tumbuh lebih lambat di kuartal pertama 2024 dibanding kuartal empat tahun 2023. Hasil stress test kemungkinan akan berpengaruh besar terhadap pandangan pasar atas arah kebijakan moneter The Fed.