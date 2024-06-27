Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Ketrosden Triasmitra (KETR) Raup Pendapatan Rp117 Miliar, Naik 33%

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |17:26 WIB
Ketrosden Triasmitra (KETR) Raup Pendapatan Rp117 Miliar, Naik 33%
RUPST Ketrosden Triasmitra (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA – Perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur jaringan telekomunikasi, PT Ketrosden Triasmitra Tbk (KETR) menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Public Expose pada hari ini.

Direktur Utama Perseroan Triasmitra Group, Titus Dondi menyatakan bahwa pada kuartal pertama tahun 2024 perseroan telah membukukan pendapatan sebesar Rp117 miliar.

"Jumlah pendapatan tersebut dinilai meningkat sebesar 33% apabila dibandingkan dengan pendapatan di kuartal yang sama di tahun lalu," katanya, Kamis (27/6/2024).

Selain itu juga memberikan dampak pada peningkatan laba kotor yang sebesar 40% dan laba usaha sebesar 39%.

Adapun terkait performa bisnis, perseroan telah berhasil mendapatkan kontrak baru dari beberapa pelanggan yang membeli layanan perseroan berupa core jaringan kabel darat maupun laut melalui beberapa jalur eksisting yang disediakan.

1 2
Telusuri berita finance lainnya
