HOME FINANCE MARKET UPDATE

IPO, Soraya Berjaya (SPRE) Buka Penawaran Umum di Level Rp125/Saham

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |10:35 WIB
IPO, Soraya Berjaya (SPRE) Buka Penawaran Umum di Level Rp125/Saham
IPO Soraya Berjaya Indonesia buka penawaran umum di level Rp125 (Foto: MNC)
A
A
A

JAKARTA - Dalam upayanya untuk melebarkan bisnisnya, PT Soraya Berjaya Indonesia dengan kode saham SPRE mengambil langkah besar dengan menginisiasi Penawaran Umum Perdana Saham (IPO). Perseroan resmi menunjuk PT MNC Sekuritas sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Perseroan telah menjalani masa penawaran awal (bookbuilding) yang dilaksanakan pada 10 - 12 Juni 2024 lalu. Selanjutnya, Perseroan akan melaksanakan proses penawaran umum (public offering) yang akan dilaksanakan pada 27 Juni – 1 Juli 2024.

Dengan IPO ini, Perseroan membuka peluang sebesar-besarnya bagi masyarakat umum untuk berpartisipasi dan menjadi bagian dalam catatan sejarah Perseroan. Adapun jadwal penawaran perdana PT Soraya Berjaya Indonesia Tbk (SPRE) adalah sebagai berikut:

• Tanggal Efektif: 25 Juni 2024

• Masa Penawaran Umum: 27 Juni – 1 Juli 2024

• Tanggal Penjatahan: 1 Juli 2024

• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektonik: 2 Juli 2024

• Tanggal Pencatatan pada Bursa Efek Indonesia: 3 Juli 2024

