HOME FINANCE HOT ISSUE

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp824,3 Triliun hingga Mei 2024

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |11:16 WIB
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Rp824,3 Triliun hingga Mei 2024
Menteri Keuangan Sri Mulyani soal Realisasi Belanja Pemerintah (Foto: MPI)
JAKARTA - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mencatat realisasi belanja pemerintah pusat (BPP) mencapai Rp824,3 triliun sampai 31 Mei 2024. Artinya 33,4% dari pagu anggaran sudah dibelanjakan bulan Mei 2024 atau naik 15,4% secara tahunan (yoy).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut, BPP mengalami kenaikan yang tinggi yaitu 15,4 persen dan artinya pemerintah pusat akselerasi belanja meningkat karena kegiatan seperti pemilu di Februari membutuhkan front loading yang banyak.

"Ini menyebabkan dibandingkan base line kita tahun lalu tidak ada pemilu tentu menimbulkan kenaikan yang signifikan yaitu 15,4 persen," ungkap Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITA Edisi Juni 2024, Senin (27/6/2024).

Untuk belanja dari K/L mencapai Rp388,7 triliun atau 35,6% dari pagu, dipengaruhi oleh pembayaran JKN/KIS, penyaluran berbagai program bansos, pembangunan infrastruktur dan dukungan pelaksanaan pemilu.

