Rupiah Terus Melemah ke Level Rp16.431 per USD, Sri Mulyani Minta Masyarakat Waspada

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 27 Juni 2024 |11:09 WIB
Rupiah Terus Melemah ke Level Rp16.431 per USD, Sri Mulyani Minta Masyarakat Waspada
Menteri Keuangan Sri Mulyani Jelaskan soal Kondisi Rupiah (Foto: MPI)
JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani meminta masyarakat mewaspadai pergerakan pasar keuangan domestik karena volatilitas politik global.

Untuk pergerakan nilai tukar rupiah mencapai Rp16.431 pada Mei 2024 dan sempat mengalami peningkatan baik karena sentimen di dalam negeri maupun global.

"Dari global adalah adanya sekarang makin confirm bahwa suku bunga Federal Reserve tidak akan mengalami penurunan sebanyak seperti yang diharapkan market," kata Sri Mulyani dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juni 2024, Kamis (27/6/2024).

Market, lanjut dia, dalam hal ini tadinya mengharapkan adanya penurunan 4 hingga 5 kali dalam tahun ini, namun The Fed masih mengalami posisi yang stabil di 5,5% dan tidak terjadi tanda-tanda penurunan, bahkan lebih optimis penurunan hanya 1 kali pada tahun ini.

"Ini yang menyebabkan ekspektasi market yang kecewa atau yang tidak tersampaikan kemudian menimbulkan suatu reaksi, terutama terlihat pada April lalu hingga Mei, kalau Mei ditambah faktor domestik kita kemudian menyebabkan penguatan dolar indeks yang kemudian menyebabkan depresiasi dari mata uang termasuk rupiah kita," jelasnya.

Rupiah mengalami depresiasi 6,58% (ytd) senada dengan beberapa negara emerging yang lain, namun Brazil depresiasinya lebih dalam.

