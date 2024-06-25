Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ditawari Keuntungan Tak Masuk Akal, Sri Mulyani: Berpikir Secara Rasional

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Selasa, 25 Juni 2024 |15:09 WIB
Ditawari Keuntungan Tak Masuk Akal, Sri Mulyani: Berpikir Secara Rasional
Sri Mulyani Ingatkan Kejahatan Keuangan Siber (Foto: Kemenkeu)
JAKARTA - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengingatkan kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati jika ditawari bisnis dengan keuntungan yang tidak masuk akal. Sebab, itu bisa menjadi ciri-ciri kejahatan keuangan siber.

Salah satu ciri khas kejahatan keuangan siber yang paling nyata adalah tawaran keuntungan yang berkali-kali lipat lebih tinggi dari modal yang dikeluarkan.

Sri Mulyani menekankan bisnis yang ideal tidak mungkin memberikan keuntungan yang terlampau melimpah.

“Itu eksploitasi. Kalau penawaran yang terlalu indah, cek berkali-kali agar tahu apakah itu benar atau tidak. Kemudian, berpikir lah secara rasional,” ujarnya dalam kegiatan Talkshow Edukasi Keuangan Bundaku oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakart dikutip Antara, Selasa (25/6/2024).

Untuk itu, Sri Mulyani meminta masyarakat untuk meningkatkan literasi keuangan agar bisa menyaring informasi dari risiko kejahatan siber, terutama pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol).

“Teknologi digital memberikan kemudahan akses informasi, maka masyarakat yang kurang terliterasi dari sisi keuangan menjadi objek yang sangat rentan. Kalau kita sendiri tidak punya pertahanan, kita yang menjadi korban,” kata Sri Mulyani

Menkeu mendukung program OJK yang secara aktif memberikan edukasi kepada masyarakat, seperti program Bundaku (Ibu, Anak, dan Keluarga Cakap Keuangan) yang menyasar kelompok perempuan.

