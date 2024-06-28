Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Cara Cek NIK Kita Dipakai Orang Lain untuk Registrasi atau Tidak

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |22:09 WIB
Cara Cek NIK Kita Dipakai Orang Lain untuk Registrasi atau Tidak
Cara Cek NIK Kita Dipakai Orang Lain untuk Registrasi atau Tidak. (Foto: Okezone.com)
A
A
A

JAKARTA - Cara Cek NIK kita dipakai orang lain untuk registrasi atau tidak. Pembahasan ini penting untuk masyarakat karena banyak oknum

Pada saat ini, terjadi banyak kasus penggunaan NIK orang lain untuk registrasi yang dilakukan oleh para oknum tidak bertanggung jawab.

Lalu, bagaimana cara cek NIK kita dipakai orang lain untuk registrasi atau tidak? dikutip dari laman resmi kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan melalui Direktorat Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika bersama dengan berbagai operator telekomunikasi telah menyepakati untuk menyediakan layanan fitur cek nomor dalam sistem registrasi kartu pembayaran.

Layanan fitur cek nomor tersebut memiliki tujuan untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan pengecekan NIK yang digunakan terdaftar di berapa nomor.

Dengan adanya layanan ini, jika saat pengecekan ditemukan nomor yang tidak dikenal terdaftar dengan data NIK dan KK miliknya, masyarakat dapat langsung datang ke gerai untuk melakukan UNREG.” jelas Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Ahmad M. Ramli, dikutip Jumat (28/6/2024).

Berikut 6 link website, USD dan SMS untuk cara cek NIK kita dipakai orang lain untuk registrasi atau tidak yang disediakan oleh masing-masing operator :

1. Telkomsel

Melalui website https://telkomsel.com/cek-prepaid

2. Indosat

Melalui format SMS INFO#NIK kirim ke 4444 atau INFO#MSISDN kirim ke 4444

3. Xl Axiata

Melalui USSD dengan format *123*4444#

4. Smartfren

Melalui website https://my.smartfren.com/check_nik.php

Halaman:
1 2
