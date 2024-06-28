Erick Thohir Ingin Tingkatkan Kapabilitas Digital Influencer BUMN

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir melalui Staf Khusus III Menteri BUMN Arya Sinulingga menyampaikan bahwa sangat penting bagi karyawan BUMN, khususnya influencer BUMN untuk memiliki kapabilitas digital yang baik.

Hal ini karena salah satu manfaatnya adalah terbentuknya sebuah branding yang dapat menguntungkan bagi perusahaan dan diri sendiri.

“Kapabilitas digital itu penting, harus paham apa guna dan manfaat media sosial. Kita perlu menunjukan kepada masyarakat terkait pekerjaan-pekerjaan BUMN yang memang positif dan memiliki peran strategis dalam pembangunan nasional," katanya dalam Workshop Influencer BUMN di Makassar, Sulawesi Selatan dikutip dalam keterangan tertulisnya, Jumat (28/6/2024).

Arya menambahkan, semakin sering seseorang menyebarkan berita baik mengenai perusahaannya, maka itu akan membentuk branding yang kuat bagi perusahaan dan diri dia sendiri.

"Dari situlah, maka jalan-jalan akan terbuka, baik untuk pengembangan diri ataupun untuk menunjang BUMN tempat bekerja semakin maju,” kata Arya.

Sekadar informasi, Workshop Influencer BUMN merupakan acara yang diinisiasi oleh Kementerian BUMN sebagai wadah bagi karyawan BUMN untuk memicu kreativitas agar dapat semakin produktif dan memberikan kontribusi yang lebih besar lagi untuk perusahaan. Acara ini terlaksana berkat kolaborasi antara Kementerian BUMN, SIG, Pelindo dan BTN.

Dihadiri oleh 100 orang influencer BUMN dari seluruh Sulawesi, Workshop Influencer BUMN memberikan pembekalan terkait strategi pemanfaatan media sosial secara maksimal, termasuk cara membuat konten yang menarik, menyusun narasi komunikasi, dan membangun brand bagi perusahaan dan diri sendiri.