HOME FINANCE HOT ISSUE

Jangan Hanya Kasih Pinjaman tapi Fintech Harus Pikirkan Keberlanjutan UMKM

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |19:22 WIB
Jangan Hanya Kasih Pinjaman tapi Fintech Harus Pikirkan Keberlanjutan UMKM
Fintech Harus Pikirkan Keberlanjutan UMKM. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech) mengungkapkan kenaikan tren prinsip-prinsip keberlanjutan dalam praktik bisnis fintech. Oleh karena itu, tidak hanya pembiayaan yang menjadi prioritas, tetapi juga dukungan dan dorongan mengadopsi praktik bisnis yang lebih berkelanjutan.

Direktur Eksekutif Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI), Yasmine Meylia mengatakan, seiring berkembangnya industri, penting untuk tidak hanya memfasilitasi pinjaman tetapi juga secara aktif mendukung ekosistem keuangan.

“Memastikan bahwa pertumbuhan UMKM disertai dengan akuntabilitas dan dedikasi terhadap dampak sosial positif menegaskan pentingnya Impact Report ini sebagai instrumen untuk mendorong perubahan dan mempromosikan pembangunan berkelanjutan,” ujarnya, Jumat (28/6/2024).

Afteck pun melakukan kolaboratif dengan KoinWorks dan berbagai pemangku kepentingan di industri dan ekosistem fintech untuk mempromosikan implementasi ESG bagi UMKM dan pembiayaan berkelanjutan berakar pada kerangka kerja ESG yang disepakati secara global. Salah satu perjanjian internasional terbaru yang diumumkan adalah pada ESG Fintech Summit 2024 di London.

