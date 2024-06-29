Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Intip Harga Rumah Pensiun Jokowi Seluas 1,2 Hektare

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |03:14 WIB
Intip Harga Rumah Pensiun Jokowi Seluas 1,2 Hektare
Intip harga dan luas rumah pensiun Presiden Jokowi (Foto: Setpres)
JAKARTA — Rumah pensiun Presiden Jokowi saat ini sedang dalam tahap pembangunan. Rumah tersebut luasnya dikabarkan mencapai 1,2 hektare.

Rumah pensiun yang di bangun di Jalan Adisucipto, Desa Blulukan, Colomadu, Karanganyar, Jawa Tengah, merupakan lokasi yang dipilih sendiri oleh Jokowi.

Masyarakat menyoroti rumah pensiun tersebut sebab luasnya diperkirakan mencapai 1,2 hektare alias 12.000 meter persegi. Luas lahan tersebut sudah sesuai dengan pagu anggaran yang ditentukan.

"Besaran anggarannya diatur di Permenkeu 120/PMK.06/2022 ttg Penyediaan, Standar Kelayakan, dan Perhitungan Nilai Rumah Kediaman bagi Mantan Presiden dan/atau Mantan Wakil Presiden RI," ujar Setya.

Progress rumah pensiun tersebut saat ini dikabarkan baru mulai dibangun. Lahan mulai diratakan dengan alat berat dan ditutup pagar seng.

“Untuk aktivitas sudah dimulai Senin kemarin dengan pemasangan pagar,” kata Kepala Desa (Kades) Blulukan, Slamet Wiyono.

Dirinya juga mengungkapkan bahwa dari Sekretariat Negara sudah kulonuwun (permisi) kepada Pemerintah Desa Blulukan pada Selasa 25 Juni 2024. Pihak Sekretariat Negara melakukan pemberitahuan awal mengenai rencana pembangunan rumah pensiun untuk Presiden Jokowi.

Utusan dari Sekretariat Negara juga menanyakan mengenai keberadaan pohon di depan lahan yang akan dibangun. Sebab untuk kepentingan keluar masuk material, ada beberapa titik pohon yang dinilai mengganggu dan kemungkinan harus ditebang.

