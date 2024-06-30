4 Fakta Jokowi Selamatkan Industri Tekstil

JAKARTA - Akhir-akhir ini industri tekstil cukup menjadi perbincangan. Pasalnya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara besar-besaran tengah terjadi di ranah industri ini.

Bahkan jumlah pekerja perusahaan tekstil yang terdampak PHK massal ini menyentuh angka 13.800, industri tekstil dan produk tekstil (TPT) juga tengah terancam badai pailit.

Hal ini membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) turun tangan untuk selamatkan industri tekstil.

Berikut 4 fakta Jokowi selamatkan industri tekstil yang telah dirangkum oleh tim Okezone, Minggu (30/6/2024).

1. Adakan rapat

Presiden Joko Widodo memanggil menteri-menteri Ekonomi untuk membahas industri tekstil di Istana Negara.

Adapun Menteri yang dipanggil ke Istana Negara yakni Menteri Keuangan, Sri Mulyani; Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto; Menteri Perdagangan, Zulkifli Hasan; Menteri Perindustrian, Agus Gumiwang Kartasasmita hingga Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah.