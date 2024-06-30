HUT ke-78, BNI Hadirkan Kartu TapCash Spesial Blackpink the Game

JAKARTA – PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menghadirkan TapCash (uang elektronik) edisi spesial bertema Korean Pop (KPop) dengan meluncurkan Kartu TapCash Blackpink the Game.

Langkah ini merupakan kelanjutan dari kesuksesan BNI dalam menarik perhatian para pecinta KPop Indonesia melalui TapCash edisi spesial NCT 127, NCT Dream, Super Junior, Red Velvet pada tahun 2023 dan TapCash NCT WayV pada Mei 2024 lalu.

BNI bekerja sama dengan Takeone Company, perusahaan agensi Korea Selatan yang memegang lisensi produk resmi Blackpink the Game dari YG Entertainment. Blackpink sendiri merupakan K-Pop Girl Group dengan popularitas nomor satu di kancah internasional.

BACA JUGA: BNI Pacu Bisnis Milik Diaspora di Jepang Lewat Diaspora Loan

Peluncuran TapCash Blackpink the Game ini juga menjadi bagian dari rangkaian acara untuk menyambut Hari Ulang Tahun (HUT) BNI ke-78 yang jatuh pada tanggal 5 Juli 2024 mendatang. Acara Launching Ceremony BNI TapCash Blackpink the Game digelar di Main Atrium Lotte Avenue Mall, Jakarta, dikutip Minggu (30/6/2024).

Hadir dalam acara tersebut SEVP Retail Digital Solution BNI Rian Eriana Kaslan, Direktur Marketing Alfamart Ryan Alfons Kaloh, Direktur Operasional Alfamidi Heru Sarwono, Direktur Legal and Compliance Alfamidi Afid Hermeily, dan Presiden Direktur Lotte Mall Ahn Chi Woo.

Dalam sambutannya, Rian mengungkapkan bahwa kolaborasi ini merupakan salah satu wujud komitmen BNI dalam memberikan layanan terbaik kepada nasabah, khususnya para pecinta KPop atau KPopers di Indonesia.

"Kami berharap dengan adanya kolaborasi TapCash edisi spesial Blackpink the Game ini, para Kpopers di seluruh Indonesia dapat menjadikan TapCash tidak hanya sebagai collectible item, tetapi juga menjadikannya sebagai alat pembayaran cashless yang selalu digunakan dalam kegiatan sehari-hari," ujar Rian.

Rian menyebutkan, saat ini jumlah BNI TapCash yang beredar di masyarakat luas telah mencapai sedikitnya 13 juta kartu. Dengan diluncurkannya kartu TapCash desain spesial Blackpink the Game ini, diharapkan bisa menarik minat masyarakat sehingga peredaran TapCash menjadi semakin meriah.