HOME FINANCE PROPERTY

Erick Thohir: IKN Kota Pertama di Dunia yang 100% Pakai Energi Terbarukan

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Minggu, 30 Juni 2024 |19:50 WIB
Erick Thohir: IKN Kota Pertama di Dunia yang 100% Pakai Energi Terbarukan
IKN kota pertama di dunia yang 100% pakai energi terbarukan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri BUMN Erick Thohir mengklaim Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi kota pertama di Indonesia dan dunia yang 100 persen menggunakan energi baru dan terbarukan (EBT).

Pernyataan tersebut disampaikan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir saat meninjau sejumlah pembangunan proyek di IKN.

“Ini akan menjadi kota pertama di Indonesia atau bahkan di dunia yang 100 persen menggunakan energi baru terbarukan,” ujar Erick melalui akun Instagramnya, dikutip Minggu (30/6/2024).

Sebagai Ibu Kota, IKN dibangun dan mengedepankan prinsip-prinsip ramah lingkungan. Hal itu sekaligus mengurangi didominasi pembangkit listrik yang berasal dari energi fosil dan menjadi energi primer di Indonesia saat ini.

Di sektor kelistrikan di IKN, PT PLN (Persero) memproduksi 10 megawatt yang bersumber dari Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Bahkan, perseroan terus meningkatkan kapasitasnya hingga mencapai 50 megawatt.

Erick menilai, sumber energi ini menjadi awal dari implementasi EBT di IKN, termasuk sebagai antitesis atas asumsi pesimistis yang mengatakan IKN sulit memakai energi surya yang ramah lingkungan.

“Banyak yang pesimistis energi listrik di IKN bisa menggunakan energi surya yang ramah lingkungan,” paparnya.

Halaman:
1 2
