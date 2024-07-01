Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Muamalat- UIN Sultan Maulana Hasanuddin Kerjasama Layanan Perbankan

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |10:43 WIB
Bank Muamalat- UIN Sultan Maulana Hasanuddin Kerjasama Layanan Perbankan
JAKARTA - PT Bank Muamalat Indonesia Tbk menjalin kerjasama dengan UIN Sultan Maulana Hasanuddin (SMH) Banten. Kerjasama tersebut terkait lingkup pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan pemanfaatan produk perbankan syariah.

Regional CEO Jakarta West Bank Muamalat Agung Prambudi menjelaskan, kolaborasi ini mencakup kerjasama untuk pengelolaan keuangan di UIN Sultan Maulana Hasanuddin. Selain itu, terbuka pula peluang kerjasama untuk produk simpanan, fasilitas pembiayaan dan layanan perbankan lainnya milik Bank Muamalat.

“Segmen pendidikan merupakan salah satu fokus bisnis kami saat ini. Oleh karena itu, sebagai pionir bank syariah di Tanah Air kami siap memberikan layanan yang komprehensif untuk mendukung segmen tersebut,” ujarnya, Senin (1/7/2024).

Bank Muamalat akan menawarkan kerjasama berupa Employee Benefit Program, fasilitas pembiayaan multiguna, pembiayaan kepemilikan rumah (KPR) hingga perencanaan finansial untuk pimpinan universitas, dosen dan karyawan UIN Sultan Maulana Hasanuddin.

