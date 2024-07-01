27 Kereta Jarak Jauh Alami Perubahan Perjalanan Mulai 1 Juli 2024, Cek Jadwal di Sini!

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) Persero menyampaikan informasi terkait pola perjalanan baru KA Jarak Jauh mulai 1 Juli 2024. Terdapat 27 perjalanan kereta api yang mengalami perubahan jadwal ataupun stasiun pemberhentian.

"Perubahan pola operasional sejumlah KA tersebut dalam rangka menyesuaikan kebutuhan pelanggan yang semakin dinamis. Pelanggan agar memperhatikan kembali jadwal perjalanan KA-nya," ujar VP Public Relations KAI Joni Martinus dalam keterangan resminya, Senin (1/7/2024).

Berikut daftar KA yang mengalami perubahan operasional per 1 Juli 2024:

A. Keberangkatan Stasiun Pasar Senen

1. KA 246A Bengawan, berangkat Stasiun Pasar Senen 05.55 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 06.09 WIB;

2. KA 148A Sawunggalih, berangkat Stasiun Pasar Senen 07.05 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 07.19 WIB;

3. KA 224A Kutojaya Utara, berangkat Stasiun Pasar Senen 08.55 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 09.09 WIB;

4. KA 152B Tawang Jaya Premium, berangkat Stasiun Pasar Senen 09.50 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 10.05 WIB;

5. KA 170A Tegal Bahari, berangkat Stasiun Pasar Senen 10.25 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 10.39 WIB;

6. KA 234A Matarmaja, berangkat Stasiun Pasar Senen 10.40 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 10.54 WIB;

7. KA 236A Airlangga, berangkat Stasiun Pasar Senen 11.15 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 11.29 WIB;

8. KA 222A Jaka Tingkir, berangkat Stasiun Pasar Senen 11.55 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 12.11 WIB;

9. KA 220A Kertajaya, berangkat Stasiun Pasar Senen 14.25 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 14.39 WIB;

10. KA 226A Menoreh, berangkat Stasiun Pasar Senen 16.45 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 16.59 WIB;

11. KA 218B Jayakarta, berangkat Stasiun Pasar Senen 17.05 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 17.20 WIB;

12. KA 268A Cikuray, berangkat Stasiun Pasar Senen 17.35 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 17.49 WIB;

13. KA 140A Senja Utama Yk, berangkat Stasiun Pasar Senen 19.00 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 19.14 WIB;

14. KA 256A Serayu Malam, berangkat Stasiun Pasar Senen 20.05 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 20.21 WIB;

15. KA 130A Gumarang, berangkat Stasiun Pasar Senen 20.40 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 20.54 WIB;

16. KA 136A Bogowonto, berangkat Stasiun Pasar Senen 21.40 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 21.55 WIB;

17. KA 248A Progo, berangkat Stasiun Pasar Senen 22.55 WIB, berangkat Stasiun Jatinegara 23.09 WIB;