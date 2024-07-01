Jumlah Penduduk Miskin Indonesia Turun Jadi 25,2 Juta Orang

JAKARTA - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat jumlah dan tingkat kemiskinan hingga Maret 2024 menurun jika dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

"Pada Maret 2024 persentase penduduk miskin di Indonesia sebesar 9,03% atau sekitar 25,22 juta orang," jelas Plt Sekretaris Utama BPS Imam Machdi dalam konferensi pers hari ini, Senin (1/7/2024).

Jumlah tersebut menurun 0,33% poin atau lebih rendah 0,68 juta orang dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Diungkapkannya, tingkat kemiskinan pada Maret 2024 juga sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi Covid-19.

"Setelah sempat meningkat pada masa pandemi, tingkat kemiskinan terus turun sejak Maret 2021. Adapun pada Maret 2024 sudah lebih rendah dibandingkan kondisi sebelum pandemi," lanjut Imam.

Penurunan tingkat kemiskinan lebih besar terjadi di perdesaan yakni sebesar 0,43% poin. Di perkotaan yang hanya turun 0,20% poin.

"Jika dibandingkan, masih terjadi disparitas yang cukup lebar antara perkotaan dan perdesaan. Pada Maret 2024 tingkat kemiskinan di perdesaan mencapai 11,79%, sementara di perkotaan 7,09%. Penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan lebih besar daripada di perkotaan," terang Imam.