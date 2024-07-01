Mengintip Harta Kekayaan Hinsa Siburian Kepala Badan Siber dan Sandi Negara Capai Rp9,7 Miliar

JAKARTA – Mengintip harta kekayaan Hinsa Siburian Kepala Badan Siber dan Sandi Negara capai Rp9,7 miliar yang tengah menjadi buah bibir hangat warganet.

Pada hari Kamis lalu, Indonesia dilanda sebuah tragedi di mana Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) mengalami gangguan serangan siber di sejumlah layanan.

Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Hinsa Siburian kini tengah menjadi sorotan publik usai dipanggil oleh DPR terkait gangguan server yang menjadi isu utama belakangan ini. Hinsa mengaku bahwa ia dan pihaknya tidak memiliki backup data dan merupakan kesalahan pada tata kelola BSSN.

“Kalau kita ini kan tidak ada backupnya, itu yang fatal. Dari data center ini tidak bisa langsung karena data yang ada di Batam itu tidak persis seperti yang ada di Surabaya,” jelas Hinsa pada rapat kerja dengan Komisi I DPR RI bersama Kemenkominfo di gedung DPR, Jakarta (1/7/2024).

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid menyebutkan bahwa pengakuan Hinsa terkait tidak adanya ketersediaan backup data merupakan suatu kebodohan.

“Kalau nggak ada backup itu bukan kesalahan tata kelola sih, Pak. Itu kebodohan aja, Pak,” kritik Meutya.

Kepala BSSN dan Menkominfo, Budi Arie Santoso juga turut dipanggil oleh Presiden Jokowi untuk dimintai kejelasan detail terkait kebocoran data tersebut.