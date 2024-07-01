Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

5 Fakta Proyek IKN yang Rampung Sebelum 17 Agustus

Nekha Fatimah Nursadiyah , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |05:34 WIB
5 Fakta Proyek IKN yang Rampung Sebelum 17 Agustus
Proyek IKN yang selesai sebelum 17 agustus (Foto: Okezone)
JAKARTA - Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara sudah dipastikan kesiapannya pada 17 Agustus. Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN (Ibu Kota Nusantara) Kementerian PUPR Danis Hidayat Sumadilaga mengatakan IKN siap digunakan untuk Upacara HUT ke-79 RI.

Progres pembangunan IKN telah mencapai 78,9% per akhir Juni, mencakup beberapa proyek yang termasuk dalam lelang batch pertama.

Berikut Okezone merangkum 5 fakta IKN dan deretan proyek yang rampung sebelum 17 Agustus, Senin (1/6/2024):

1. Progres Pembangunan Mencapai 78,9%

Adapun per akhir Juni ini, progres pembangunan IKN sudah mencapai 78,9% untuk beberapa proyek yang masuk dalam lelang batch 1.

"Insya Allah IKN siap untuk digunakan upacara HUT RI ke-79," kata Danis.

2. Kantor Pemerintahan Siap Beroperasi

Untuk mendukung kelancaran upacara di IKN, sehingga kantor pemerintahan akan segera beroperasi. Beberapa kantor Pemerintahan yang ditargetkan sudah rampung sebelum 17 Agustus misalnya Istana Presiden, Kantor Sekretariat Presiden, Sekretariat Negara, hingga Kantor Kementerian Koordinator.

3. Sebagian Fasilitas Kesehatan Berfungsi

Fasilitas kesehatan seperti rumah sakit yang sebelumnya dibangun oleh Kementerian Kesehatan dan Hermina juga akan siap mendukung penyelenggaraan HUT RI ke-79 di IKN.

"Kantor dan Istana Presiden, Kantor Setpres, Setneg. RS Hermina dan RS Kemenkes juga sebagian sudah dapat berfungsi," jelas Danis.

