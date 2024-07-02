Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Ditutup Menguat Dipimpin Kenaikan Saham Teknologi

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |07:31 WIB
Wall Street Ditutup Menguat Dipimpin Kenaikan Saham Teknologi
Wall street menguat hari ini. (Foto: Reuters)




JAKARTA - Wall Street bergerak naik dalam perdagangan yang tidak menentu di perdagangan Senin (1/7/2024) waktu setempat, sementara imbal hasil Treasury AS naik setelah pemilu bersejarah di Prancis dan menjelang serangkaian data ekonomi minggu ini yang dapat memberikan petunjuk tentang kemungkinan pemangkasan suku bunga Federal Reserve.

Mengutip Reuters, di Wall Street, ketiga indeks utama berakhir lebih tinggi dalam sesi yang bergejolak yang dipimpin oleh kenaikan pada saham teknologi, barang konsumsi diskresioner, dan keuangan. Saham material, industri, dan real estat mengalami penurunan terbesar.

Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 0,13 persen menjadi 39.169,52, S&P 500 (.SPX) naik 0,27 persen menjadi 5.475,09 dan Nasdaq Composite (.IXIC) naik 0,83 persen menjadi 17.879,30.

Kubu sayap kanan Prancis memimpin lebih kecil dari yang diharapkan pada putaran pertama pemungutan suara, yang menunjukkan parlemen yang tidak seimbang dapat terjadi dan menghambat agenda partai. Saham Eropa (.STOXX), dibuka dengan kenaikan 0,31 persen, sementara euro naik 0,13 persen setelah pemungutan suara.

Investor akan mengamati pernyataan dari Ketua Fed Jerome Powell pada hari Selasa, diikuti oleh risalah dari pertemuan kebijakan terbaru Fed pada hari Rabu dan data penggajian nonpertanian AS yang akan dirilis pada hari Jumat. Pada bulan Juni, The Fed memproyeksikan hanya satu kali pemotongan suku bunga pada tahun 2024.

Halaman:
1 2
