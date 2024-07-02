Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Batalnya BTN Akuisisi Muamalat Dinilai Wajar, Ini Analisanya

Faradilla Indah Siti Aysha , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |16:51 WIB
Batalnya BTN Akuisisi Muamalat Dinilai Wajar, Ini Analisanya
Batalnya akuisisi BTN terhadap Bank Muamalat dinilai hal yang wajar (Foto: Shutterstock)
JAKARTA – PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) dikabarkan batal mengakuisisi PT Bank Muamalat Indonesia Tbk. Batalnya proses akuisisi yang batal ini dinilai wajar dan bukan sebuah hal negatif.

Batalnya akuisisi mencerminkan manajemen BTN bisa secara objektif menilai manfaat dari aksi akuisisi merger secara hati-hati dan tidak terburu-buru. Ekonom Senior Ryan Kiryanto menilai, kabar batalnya aksi BTN mengakuisisi Bank Muamalat adalah hal wajar dalam negosiasi aksi korporasi. Dalam aksi korporasi itu banyak pertimbangannya.

"Beberapa pertimbangan seperti nilai tambah setelah aksi korporasi dilakukan, visi misi, hingga kesepakatan harga jual-beli yang dinilai cocok untuk kedua belah pihak,” ujarnya ketika dihubungi.

Ryan melanjutkan, secara teori perusahaan ingin mengakuisisi perusahaan lain karena ingin mengejar value seperti diibaratkan 1 ditambah 1 bisa menjadi lebih dari dua. Jika dari hasil akuisisi merger 1 ditambah 1 tetap 2, artinya aksi akuisisi-merger tidak memberikan nilai tambah.

“Untuk mencapai tujuan itu, ada banyak cara yang dilakukan seperti mengakuisisi perusahaan yang sehat untuk cepat mencapai pertumbuhan yang agresif atau akuisisi perusahaan kurang sehat untuk diperbaiki dan mendukung pertumbuhan bisnis dalam jangka panjang. Pastinya untuk beli perusahaan kurang sehat, harganya akan lebih murah,” ujarnya.

Artinya, jika ada ketidaksepakatan dalam negosiasi akuisisi merger, berarti ada hal yang tidak sesuai dari sisi nilai tambah pasca aksi korporasi, kesepakatan harga, hingga tidak cocok secara visi dan misi.

