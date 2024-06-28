Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Naik 14,3%, Kredit BTN Capai Rp348 Triliun Mei 2024

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Jum'at, 28 Juni 2024 |19:25 WIB
Naik 14,3%, Kredit BTN Capai Rp348 Triliun Mei 2024
A
A
A

JAKARTAPT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatat kenaikan kredit dalam kinerja keuangannya per Mei 2024. Kredit BTN mencapai Rp348,40 triliun hingga Mei 2024.

Melansir laporan keuangan bulan Mei 2024, Jumat (28/6/2024), posisi kredit tersebut tercatat mengalami kenaikan sebesar 14,38% year-on-year (yoy) dari Rp304,6 triliun.

Kemudian, dana pihak ketiga (DPK) yang berhasil dihimpun terekam meningkat sebesar 13,39% yoy dari sekitar Rp360,8 triliun per Mei 2024 menjadi Rp318,2 triliun dalam periode yang sama.

Tidak hanya itu, laporan keuangan BTN per Mei 2024 juga mencatatkan total aset perseroan mengalami peningkatan sebesar 12,70% yoy per Mei 2024. Posisi tersebut naik dari Rp400,5 triliun per Mei 2023 menjadi sekitar Rp451,3 triliun pada Mei 2024. Dengan kinerja tersebut, per Mei 2024, laba bersih BTN terekam sekitar Rp1,16 triliun.

Sebelumnya, Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan sektor perumahan mencatatkan akselerasi sejalan dengan kondisi ekonomi yang juga positif. Peningkatan di sektor perumahan juga didukung berbagai kebijakan pembebasan pajak yang mendukung sektor tersebut.

Telusuri berita finance lainnya
