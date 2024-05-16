Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

BTN Catat Kredit Tumbuh 14,43% pada April 2024

Kristalensi Bunga Nauli Sihite , Jurnalis-Kamis, 16 Mei 2024 |20:55 WIB
BTN Catat Kredit Tumbuh 14,43% pada April 2024
Pertumbuhan kredit BTN hingga April 2024 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BTN) mencatatkan pertumbuhan kredit sekitar 14,43% yoy menjadi sekitar Rp345,5 triliun hingga April 2024 dibandingkan dengan periode sama tahun sebelumnya. Pencapaian kinerja BTN tersebut sesuai dengan target 2024.

Pergerakan pertumbuhan kredit emiten bersandi saham BBTN ini terpantau sejalan dengan arah bisnis perseroan. Pertumbuhan kredit BBTN per April tersebut mulai menyesuaikan target bisnis perseroan atau sedikit melandai dari kenaikan kredit sebesar 14,8% secara tahunan (year-on-year/yoy) per Kuartal I 2023.

Berdasarkan laporan keuangan bulanan yang tayang di situs resmi perseroan, BTN juga mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 11,11% yoy menjadi sekitar Rp450,53 triliun pada April 2024 dibandingkan dengan periode sama di tahun sebelumnya.

Dana pihak ketiga (DPK) BTN juga menunjukkan kenaikan positif per April 2024. DPK BTN naik 11,39% yoy dari Rp321,7 triliun menjadi sekitar Rp358,3 triliun pada April 2024. Dengan kinerja tersebut, BTN mencatatkan laba bersih sekitar Rp983,8 miliar atau naik sekitar 5,15% yoy.

Halaman:
1 2
