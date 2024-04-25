Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BTN Akan Turunkan Pertumbuhan Kredit Jadi 10% Usai BI Rate Naik

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 25 April 2024 |20:03 WIB
BTN Akan Turunkan Pertumbuhan Kredit Jadi 10% Usai BI Rate Naik
BTN Upaya Turunkan Pertumbuhan Kredit. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk (BBTN) berusaha menurunkan pertumbuhan kredit yang saat ini 14,8% ke arah 10% hingga 11%.

Direktur Utama BTN Nixon LP Napitupulu mengatakan, perubahan arah strategi penyaluran kredit untuk mengantisipasi likuiditas yang belakangan ini semakin mahal.

"Jadi saya malah agak berusaha sekarang mau nurunin pertumbuhan kredit yang 14% ini supaya balik ke 10-11% untuk mengantisipasi likuiditi yang mungkin belakangan akan menjadi lebih mahal," kata Nixon dalam konferensi pers Paparan Kinerja Keuangan Kuartal I 2024 di Jakarta, Kamis (25/4/2024).

"Jadi lebih mahal karena naiknya BI Rate dan sebagainya, sehingga kompetisi bunga akan lebih challenging, sehingga kalau udah kaya gitu kalau harga bahan baku mahal maka jualinnya nggak usah terlalu digeber, nah kemarin juga tumbuhnya bagus nih kan ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sebenarnya," imbuhnya.

Nixon menambahkan, guna menghadapi era suku bunga tinggi ini mendorong perbankan untuk menurunkan angka kredit di tahun 2024.

"Cuma faktanya kan funding sekarang lebih mahal, jadi sebagai bankers saya harus rasionil kita memutuskan maka akhir tahun kita dorong turun ke angka 10-12% untuk pertumbuhan kredit kita, gak setinggi hari ini," ujar Nixon.

Perlu diketahui, BTN pada periode Januari hingga Maret 2024 membukukan pertumbuhan kredit dan pembiayaan sebesar 14,8% menjadi Rp344,2 triliun, dibandingkan periode yang sama pada tahun sebelumnya sebesar Rp299,7 triliun.

Topik Artikel :
Kredit BTN BBTN btn Bank BTN
