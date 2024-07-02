Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Ini Jurus agar UMKM Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri

Jihaan Haniifah Yarra , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |10:35 WIB
Ini Jurus agar UMKM Jadi Tuan Rumah di Negeri Sendiri
UMKM di Indonesia (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) harus didukung sepenuhnya. Pemerintah berkomitmen memajukan UMKM, salah satunya, dengan memberikan keistimewaan terhadap UMKM dalam realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara).

“Sesuai dengan arahan Presiden, UMKM dalam konteks TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) diberikan privilege untuk masuk lebih dalam pada realisasi APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Beberapa kali business matching yang dilakukan untuk mendorong keterlibatan UMKM ini sangat menggembirakan terutama di level Kabupaten Kota dan Provinsi,” ujar Staf Ahli Kementerian Perindustrian bidang Peningkatan Kemampuan Industri Dalam Negeri, Ignatius Warsito di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Ignatius Warsito menjelaskan pemerintah berkomitmen untuk menjadikan UMKM sebagai tuan rumah di negeri sendiri.

“Kami di Kementerian Perindustrian siap mendukung untuk mewujudkan UMKM kita sebagai tuan rumah di negeri sendiri,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Umum, CFCD, Thendri Supriatno menyampaikan bahwa peran UMKM harus ditingkatkan, baik di tingkat perdagangan nasional, maupun perdagangan global.

Halaman:
1 2
