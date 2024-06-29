Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dukung UMKM Hijau 2025, Perindo Beri 3 Saran

Muhammad Farhan , Jurnalis-Sabtu, 29 Juni 2024 |17:38 WIB
Dukung UMKM Hijau 2025, Perindo Beri 3 Saran
Partai Perindo Dukung UMKM di Indonesia (Foto: Okezone)
JAKARTA - Partai Perindo mendukung upaya pemerintah dalam menggalakkan pengembangan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) hijau.

Konsep UMKM hijau yang diusung pemerintah ini disampaikan Kementerian PPN/Bappenas, yang tengah merumuskan berdasarkan ekonomi hijau, berorientasi lingkungan, guna dilaksanakan mulai tahun 2025.

Ketua DPP Perindo Bidang Pendidikan dan Pembangunan Manusia, Agus Taufiq menyatakan wacana pengembangan UMKM hijau di tahun 2025 tersebut, sejalan dengan semangat partai Perindo. Ia menyebutkan Perindo, selain fokus pada pengembangan UMKM, juga berpihak pada sistem ekonomi berkelanjutan.

"Ini sejalan dengan semangat Perindo sebagai partai yang berpihak pada sistem perekonomian berkelajutan yang rendah karbon, efisien dalam penggunaan sumber daya, dan inklusif secara sosial," ujar Agus saat dihubungi, Sabtu (29/6/2024).

Agus mengungkapkan, UMKM hijau tersebut juga harus diterjemahkan dalam langkah-langkah teknis yang konkrit. Dia melanjutkan, program UMKM hijau yang menjanjikan tersebut, jangan sampai selesai di tahapan wacana semata.

"Tentu agar tidak hanya wacana, maka rencana ini perlu diterjemahkan dalam langkah-langkah yang lebih teknis," katanya.

