Bandara IKN Bakal Berstatus VVIP hingga Desember 2024

JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Capt. Sigit Hani Hadiyanto menyatakan bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Nusantara Airport akan berstatus VVIP setidaknya hingga bulan Desember 2024.

Sigit menjelaskan penyandangan status VVIP pada Bandara IKN ini untuk mendukung kegiatan VVIP bagi para pejabat dan tamu negara yang hendak berkunjung ke proyek IKN. Tujuannya untuk memangkas waktu tempuh untuk sampai ke lokasi terdekat proyek Ibukota baru tersebut.

"Terus kedepannya bandara VVIP tentunya dengan plan akan dilanjutkan optimis di 2024 akhir. Yang jelas, saat ini sudah ada Perpres yang mengatur bandara tersebut, bandaranya statusnya adalah bandara VVIP," ujar Sigit saat ditemui pada acara 'Indonesia Aero Summit 2024' di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Lebih lanjut, Sigit mengatakan Nusantara Airport yang ditargetkan beroperasi fungsional mulai Agustus mendatang tidak menjadi bandara komersil. Sehingga tidak diperlukan kode bandara seperti bandara-bandara lain yang beroperasi.