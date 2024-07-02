Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Bandara IKN Bakal Berstatus VVIP hingga Desember 2024

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |12:09 WIB
Bandara IKN Bakal Berstatus VVIP hingga Desember 2024
Bandara VVIP IKN Nusantara (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Sekretaris Direktorat Jenderal Perhubungan Udara, Kementerian Perhubungan Capt. Sigit Hani Hadiyanto menyatakan bandara di Ibu Kota Nusantara (IKN) atau Nusantara Airport akan berstatus VVIP setidaknya hingga bulan Desember 2024.

Sigit menjelaskan penyandangan status VVIP pada Bandara IKN ini untuk mendukung kegiatan VVIP bagi para pejabat dan tamu negara yang hendak berkunjung ke proyek IKN. Tujuannya untuk memangkas waktu tempuh untuk sampai ke lokasi terdekat proyek Ibukota baru tersebut.

"Terus kedepannya bandara VVIP tentunya dengan plan akan dilanjutkan optimis di 2024 akhir. Yang jelas, saat ini sudah ada Perpres yang mengatur bandara tersebut, bandaranya statusnya adalah bandara VVIP," ujar Sigit saat ditemui pada acara 'Indonesia Aero Summit 2024' di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Lebih lanjut, Sigit mengatakan Nusantara Airport yang ditargetkan beroperasi fungsional mulai Agustus mendatang tidak menjadi bandara komersil. Sehingga tidak diperlukan kode bandara seperti bandara-bandara lain yang beroperasi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/26/470/3089684/bertemu-pak-bas-adb-siap-kucurkan-dana-segar-bangun-proyek-ikn-Gf9EBrcZOp.jpg
Bertemu Pak Bas, ADB Siap Kucurkan Dana Segar Bangun Proyek IKN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/470/3073207/satu-dekade-pemerintahan-presiden-jokowi-ikn-jadi-magnet-pertumbuhan-ekonomi-baru-uIGPJiIsHG.jpg
Satu Dekade Pemerintahan Presiden Jokowi: IKN Jadi Magnet Pertumbuhan Ekonomi Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/320/3072865/deretan-proyek-ikn-yang-siap-diresmikan-jokowi-sebelum-lengser-20-oktober-llEZQGFlxT.jpg
Deretan Proyek IKN yang Siap Diresmikan Jokowi Sebelum Lengser 20 Oktober
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/08/470/3072441/jokowi-ke-ikn-resmikan-istana-presiden-hingga-3-rumah-sakit-5XM3pBy3OS.jpg
Jokowi ke IKN, Resmikan Istana Presiden hingga 3 Rumah Sakit
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/26/470/3067784/6-fakta-ibu-kota-pindah-ke-ikn-dari-gagasan-soekarno-soeharto-hingga-dieksekusi-jokowi-LYdUJZ29ZC.jpg
6 Fakta Ibu Kota Pindah ke IKN, dari Gagasan Soekarno-Soeharto hingga Dieksekusi Jokowi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/470/3066934/jokowi-siap-mendarat-perdana-di-bandara-ikn-siang-ini-BgttkPDwOv.jpg
Jokowi Siap Mendarat Perdana di Bandara IKN Siang Ini
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement