Luhut Mau Bangun Family Office di Bali dan IKN, Tarik Orang Kaya ke RI

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 01 Juli 2024 |19:53 WIB
Luhut Mau Bangun Family Office di Bali dan IKN, Tarik Orang Kaya ke RI
Luhut mau bangun family office (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan lokasi pembangunan Family Office ada 2 opsi, pertama di Bali dan Ibu Kota Nusantara (IKN).

Luhut menjelaskan, Bali masuk dalam opsi karena sebelumnya sudah terbangun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), sedangkan IKN ke depannya akan menjadi pusat Pemerintahan baru dan diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan baru bagi Indonesia terutama untuk bagian timur.

"Kita sudah studi betul-betul, misalnya di Bali, kan ada 2 KEK, Kura-kura bali dan Sanur, kemudian juga IKN jadi pilihan, nah ini sekarang sedang kita garap lah dengan cermat," ujar Luhut melalui unggahan di akun instagram pribadinnya, Senin (1/7/2024).

Lebih jauh, Luhut menjelaskan saat ini Presiden Joko Widodo telah memberikan tugas untuk membuat task force untuk melakukan kajian lebih dalam sebelum membuat family office di Indonesia.

"Tadi Presiden sudah memberikan arahan, saya diminta untuk menyiapkan task force ini dalam 1 bulan ke depan, mudah-mudahan kita sudah bisa memberikan jawaban yang banyak," sambungnya.

Menurutnya, pendirian family office merupakan barang baru di Indonesia. Sehingga masih perlu cukup banyak yang harus dibenahi atau dimodifikasi terutama dari aspek regulasi yang menyangkut perpajakan. Regulasi-regulasi itulah yang dianggap membuat Indonesia menjadi kurang kompetitif dalam membawa investasi asing masuk ke dalam negeri.

"Memang akibatnya ini (familly office) banyak yang bagus, yaitu kita harus memperbaiki banyak sekali harmonisasi regulasi-regulasi kita yang era sekarang ini kurang kompetitif," kata Luhut.

Luhut optimis, pendirian family office di Indonesia akan mampu menarik investasi asing masuk ke dalam negeri. Hal itu karena Indonesia dianggap masih punya proyek dan berbagai program yang cukup menguntungkan bagi para pelaku usaha.

Halaman:
1 2
