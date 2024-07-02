Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

5 Cara Bikin DC Pinjol Malas untuk Menagih Nasabah yang Galbay

Rina Anggraeni , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |07:40 WIB
5 Cara Bikin DC Pinjol Malas untuk Menagih Nasabah yang Galbay
Ilustrasi cata bikin pinjol gagal bayar ( Foto : Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Ada 5 cara bikin DC pinjol malas untuk menagih nasabah yang galbay (gagal bayar). Pasalnya, Galbay atau gagal bayar pada pinjaman online (pinjol) merupakan kondisi di mana peminjam tidak dapat membayar pinjamannya tepat waktu.

Tentunya perusahaan pinjol biasanya mendatangkan debt collector untuk menagihnya ke nasabah. Tentunya ini membuat nasabah merasa khawatir.

Untuk itu ada 5 cara bikin DC pinjol malas untuk menagih nasabah yang galbay:

1. Hubungi Pihak Pinjol

Langkah pertama adalah segera menghubungi pihak pinjol. Jangan menghindar, lalu jelaskan dengan jujur tentang kesulitan keuangan dan keterlambatan pembayaran. Dengan melakukan komunikasi secara terbuka dapat membantu mencari solusi bersama.

2. Renegosiasi Pinjaman

Jika pihak pinjol awalnya tidak mau restrukturisasi pinjaman, cobalah untuk menegosiasikan ulang. Bisa berupa pengurangan jumlah, perpanjangan tenor, atau pengurangan suku bunga. Banyak pemberi pinjol bersedia berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/08/337/3175278//pemerintah-bJEA_large.jpg
Kemenag Jadikan Masjid Benteng untuk Mencegah Pinjol dan Judol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/24/622/3172140//pinjol-VYrL_large.jpg
Ini Beda Pindar dengan Pinjol, Jangan Sampai Salah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/18/338/3170876//begal-7lG8_large.jpg
Duh! Wanita Cantik di Depok Pura-Pura Dibegal, Ternyata Terlilit Pinjol
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/10/320/3169094//dpr-TxGN_large.jpg
DPR Soroti Utang Jatuh Tempo Rp1.300 Triliun, Menkeu Baru Diminta Tunjukkan Strategi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/27/320/3165819//afpi-0rzF_large.jpg
Dituduh Kartel Pinjol, Ini Tanggapan Pengusaha Fintech
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/08/26/54/3165609//ilustrasi-UVib_large.jpg
Pinjol Nakal Bisa Sadap WhatsApp Kita, Ini Cara Mencegahnya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement