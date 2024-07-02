5 Cara Bikin DC Pinjol Malas untuk Menagih Nasabah yang Galbay

JAKARTA - Ada 5 cara bikin DC pinjol malas untuk menagih nasabah yang galbay (gagal bayar). Pasalnya, Galbay atau gagal bayar pada pinjaman online (pinjol) merupakan kondisi di mana peminjam tidak dapat membayar pinjamannya tepat waktu.

Tentunya perusahaan pinjol biasanya mendatangkan debt collector untuk menagihnya ke nasabah. Tentunya ini membuat nasabah merasa khawatir.

Untuk itu ada 5 cara bikin DC pinjol malas untuk menagih nasabah yang galbay:

1. Hubungi Pihak Pinjol

Langkah pertama adalah segera menghubungi pihak pinjol. Jangan menghindar, lalu jelaskan dengan jujur tentang kesulitan keuangan dan keterlambatan pembayaran. Dengan melakukan komunikasi secara terbuka dapat membantu mencari solusi bersama.

2. Renegosiasi Pinjaman

Jika pihak pinjol awalnya tidak mau restrukturisasi pinjaman, cobalah untuk menegosiasikan ulang. Bisa berupa pengurangan jumlah, perpanjangan tenor, atau pengurangan suku bunga. Banyak pemberi pinjol bersedia berdiskusi untuk mencapai kesepakatan yang adil.