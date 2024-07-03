BRI Tampilkan Perjalanan Transformasi Digital di Product Development Conference 2024

BRI mendukung penuh gelaran Product Development Conference (PDC) Tech in Asia 2024 yang telah berlangsung pada 25-26 Juni di JCC (Foto: Dok BRI)

JAKARTA – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk atau BRI terus menekankan komitmennya terhadap transformasi digital, salah satunya dengan memberikan pendekatan inovatif. Seperti diketahui, terbaru, BRI mendukung penuh gelaran Product Development Conference (PDC) Tech in Asia 2024 yang telah berlangsung pada 25-26 Juni di Jakarta Convention Center (JCC).



PDC 2024 menghadirkan lebih dari 2.500 penggemar produk, developer, desainer, dan executives dari bidang Teknologi di seluruh Asia Tenggara. Acara ini menyediakan platform untuk berbagi pengetahuan, membangun jaringan, dan memamerkan produk-produk inovatif.

Sebagai platform untuk berbagi pengalaman dan wawasan, PDC 2024 menjadi tempat para praktisi dan ahli untuk berbagi pengetahuan, serta membangun jaringan dengan komunitas produktif yang terdiri dari penggemar produk dan profesional industri. Selain itu, terdapat segmen technology showcase yang menampilkan berbagai startup dengan produk-produk menarik.

Hadir dalam main stage dalam sesi bertajuk “Strange New World: How Did We Get Here?”, Direktur Digital dan Teknologi Informasi BRI Arga M. Nugraha menjelaskan bagaimana BRI beradaptasi dengan tuntutan generasi masa kini.

“Generasi masa kini dihadapkan dengan situasi yang melek teknologi. Dengan demikian, BRI menekankan pentingnya transformasi berkelanjutan yang berfokus pada perubahan pola pikir, praktik kerja, dan pengembangan solusi yang berpusat pada manusia,” ujarnya.